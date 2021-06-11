صور - بايدن وجونسون .. صداقة وشياكة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة البريطانية، أصبحت أقوى من أى وقت مضى، مقدما الشكر لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على استضافته.





ونشر بايدن، صورة جمعته مع جونسون، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أقوى من أى وقت مضى، أشكر رئيس الوزراء جونسون على استضافتى".

من جانبه، أكد جونسون قوة العلاقة بين البلدين، قائلا عبر حسابه على إنستجرام: "من الرائع الترحيب بالرئيس بايدن وزوجته فى كورنوال، تعد الشراكة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر أهمية من أى وقت مضى".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، والرئيس الأمريكى جو بايدن، قد وقعا، مساء أمس الخميس، خلال لقائهما الأول، "ميثاقاً أطلسياً" جديداً، يحدد رؤية البلدين فى التعامل مع التحديات الجديدة التى يواجهها العالم.

وتعهد بايدن وجونسون، فى الميثاق الجديد "بالعمل عن كثب مع جميع الشركاء الذين يشاركوننا قيمنا الديمقراطية وبمواجهة جهود أولئك الذين يسعون إلى تقويض تحالفاتنا ومؤسساتنا".