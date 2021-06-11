أمريكا توجه تهديدا شديد اللهجة لـ إيران

جدة - نرمين السيد - وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، تهديدا شديد اللهجة لـ إيران بفرض عقوبات عليها فى حال ما تبين أن هدف تحركات سفنها فى المحيط الأطلسى يكمن فى نقل أسلحة إلى دول أخرى.





وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفى: "إذا كان يمثل ذلك محاولة لنقل أسلحة أو انتهاك الالتزامات الدولية بطريقة أو بأخرى، فإننا سنكون مستعدين للرد".

وأضاف: "نحن على استعداد لاستخدام الآليات المتوفرة لدينا، بما فى ذلك العقوبات، ضد أى أطراف تساعد على تقديم إيران أسلحة إلى شركائها، الذين يلجؤون إلى العنف، أو إلى القوات المدعومة من قبلها".

وفى وقت سابق من أمس الخميس، أكد حبيب الله سيارى، مساعد القائد العام لـ الجيش الإيرانى للشؤون التنسيقية، أن المدمرة "سهند‎" الحديثة والسفينة "مكران"، وهى ناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة عائمة، دخلتا مياه المحيط الأطلسى، دون الرسو فى أى ميناء لتستمرا لاحقا مسارهما باتجاه شمال المحيط الأطلسى.

جاء ذلك، على خلفية نشر موقع "بوليتيكو" الأمريكى تقريرا أكد فيه أن المسؤولين فى الولايات المتحدة يشعرون بالقلق المتزايد إزاء وصول السفينتين الإيرانيتين إلى المحيط الأطلسى، ويشتبهون بأنهما تتوجهان إلى فنزويلا لنقل شحنة من الأسلحة إلى حكومتها.