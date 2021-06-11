على غرار بايدن.. جونسون يعلن تبرع بريطانيا بـ 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستشترى500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لـ فيروس كورونا المستجد وستتبرع به لـ100 دولة حول العالم.

وقال جونسون فى بيان نشره مكتبه، اليوم: "بفضل نجاح برنامج اللقاح البريطانى أصبح لدينا إمكانية للمشاركة بكمية من الجرعات الزائدة مع من بحاجة إليها".

وأضاف: "بذلك نخطو خطوة هامة نحو القضاء النهائى على الجائحة. آمل أن خلال قمة السبع الكبار سيقدم زملائى من الدول الأخرى وعودا مماثلة حتى نتمكن من تطعيم اللقاح للعالم كله قبل نهاية العام القادم".