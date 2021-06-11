البرازيل تعانى .. 88.092 إصابة جديدة بـ كورونا .. و2.504 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 17 مليونا و211 ألف حالة، فيما اقترب إجمالى الوفيات من نصف مليون حيث بلغ 482 ألفًا و19 حالة.

وتواجه البرازيل خطر التعرض لموجة ثالثة من الجائحة أكثر فتكا من سابقتيها، بسبب بطء عمليات التطعيم، وتخفيف القيود فى ظل تزايد الإصابات.

وتأتى البرازيل فى المركز الثانى على مستوى الإصابات بالفيروس التاجى بعد الولايات المتحدة، كما تعد ثالث أعلى بلد تسجيلا للإصابات بعد أمريكا والهند، فيما يشهد كلا المؤشرين ارتفاعًا حادًّا خلال الأسابيع الأخيرة.