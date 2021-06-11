تردد قناة الوطنية التونسية الأولي 2021 لمتابعة مباراة منتخب تونس ومنتخب الجزائر ودياً اليوم

قناة الوطنية التونسية الأولي من أهم القنوات على الساحة خلال الفترة الأخيرة، نظراً لتنوع محتواها ونقلها العديد من اللقاءات الرياضية الهامة، التي يشارك فيها منتخب تونس لكرة القدم، وتعد من أشهر القنوات الرياضية المفتوحة، مثل قناة المغربية الرياضية، قناة الجزائر الرياضية، قناة السعودية الرياضية وغيرها من القنوات العربية التي تقدم محتوي رياضي، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن تردد قناة تونس الرياضية، لمتابعة المباراة الودية بين منتخب تونس ومنتخب الجزائر اليوم، في إطار استعداد المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة كأس العالم، حيث قام الاتحاد الإفريقي بتنظيم هذه المباريات الآن بعد عودة النشاط الرياضي، الذي كان قد توقف لفترة بسبب فيروس كورونا، وخلال السطور التالية سنوضح لكم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية، تسهيلاً على متابعينا الكرام في ضبطها والتمتع بمتابعة برامجها.تردد قناة الوطنية التونسية 1 على النايل سات
|التردد
|11727، 10779
|الاستقطاب
|H
|معامل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/4
- التردد :- 12073.
- الاستقطاب :- H.
- معامل الترميز :- 27500.
- تصحيح الخطأ :- 3/4.
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|V
|معامل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/4
تنقل قناة الوطنية التونسية الأولي عبر ترددها الجديد 2021، اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، المباراة الودية بين تونس والجزائر في تمام الساعة 9,30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8,30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الساعة 10,30 بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، وتعتبر المباراة من المباريات الهامة لكلا الفريقين، لكونها تعمل على إعادة النشاط والقوة البدنية بعد توقف دام فترة طويلة.قناة الوطنية التونسية الأولي
انطلقت رسمياً في 31 مايو عام 1966، تحت اسم الإذاعة والتلفزة التونسية، ثم بدأ التحديث والتطوير في الشكل والمضمون المقدم عبر شاشتها، حيث عملت إدارتها على جذب أكبر عدد من الجمهور، من خلال تنوع البرامج المقدمة عليها ونقل أهم الأحداث التي يتابعها التونسيين بل العرب في مختلف المناطق، وكان لنقل القناة مباريات كرة القدم الهامة التي يشارك فيها المنتخب أو أحد الفرق التونسية، صدي واسع في البحث المستمر عن تردد القناة وضبطها لمتابعة هذه المباريات.
الوسوم
قناة الوطنية التونسية الأولي من أهم القنوات على الساحة خلال الفترة الأخيرة، نظراً لتنوع محتواها ونقلها العديد من اللقاءات الرياضية الهامة، التي يشارك فيها منتخب تونس لكرة القدم، وتعد من أشهر القنوات الرياضية المفتوحة، مثل قناة المغربية الرياضية، قناة الجزائر الرياضية، قناة السعودية الرياضية وغيرها من القنوات العربية التي تقدم محتوي رياضي، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن تردد قناة تونس الرياضية، لمتابعة المباراة الودية بين منتخب تونس ومنتخب الجزائر اليوم، في إطار استعداد المنتخبات المشاركة في تصفيات بطولة كأس العالم، حيث قام الاتحاد الإفريقي بتنظيم هذه المباريات الآن بعد عودة النشاط الرياضي، الذي كان قد توقف لفترة بسبب فيروس كورونا، وخلال السطور التالية سنوضح لكم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية، تسهيلاً على متابعينا الكرام في ضبطها والتمتع بمتابعة برامجها.تردد قناة الوطنية التونسية 1 على النايل سات
|التردد
|11727، 10779
|الاستقطاب
|H
|معامل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/4
- التردد :- 12073.
- الاستقطاب :- H.
- معامل الترميز :- 27500.
- تصحيح الخطأ :- 3/4.
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|V
|معامل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/4
تنقل قناة الوطنية التونسية الأولي عبر ترددها الجديد 2021، اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، المباراة الودية بين تونس والجزائر في تمام الساعة 9,30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8,30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الساعة 10,30 بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، وتعتبر المباراة من المباريات الهامة لكلا الفريقين، لكونها تعمل على إعادة النشاط والقوة البدنية بعد توقف دام فترة طويلة.قناة الوطنية التونسية الأولي
انطلقت رسمياً في 31 مايو عام 1966، تحت اسم الإذاعة والتلفزة التونسية، ثم بدأ التحديث والتطوير في الشكل والمضمون المقدم عبر شاشتها، حيث عملت إدارتها على جذب أكبر عدد من الجمهور، من خلال تنوع البرامج المقدمة عليها ونقل أهم الأحداث التي يتابعها التونسيين بل العرب في مختلف المناطق، وكان لنقل القناة مباريات كرة القدم الهامة التي يشارك فيها المنتخب أو أحد الفرق التونسية، صدي واسع في البحث المستمر عن تردد القناة وضبطها لمتابعة هذه المباريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الوطنية التونسية الأولي 2021 لمتابعة مباراة منتخب تونس ومنتخب الجزائر ودياً اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.