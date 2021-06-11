تردد قناة الوطنية التونسية الأولي 2021 لمتابعة مباراة منتخب تونس ومنتخب الجزائر ودياً اليوم

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مباراة تونس والجزائر اليوم

تنقل قناة الوطنية التونسية الأولي عبر ترددها الجديد 2021، اليوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، المباراة الودية بين تونس والجزائر في تمام الساعة 9,30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8,30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الساعة 10,30 بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، وتعتبر المباراة من المباريات الهامة لكلا الفريقين، لكونها تعمل على إعادة النشاط والقوة البدنية بعد توقف دام فترة طويلة.

قناة الوطنية التونسية الأولي

انطلقت رسمياً في 31 مايو عام 1966، تحت اسم الإذاعة والتلفزة التونسية، ثم بدأ التحديث والتطوير في الشكل والمضمون المقدم عبر شاشتها، حيث عملت إدارتها على جذب أكبر عدد من الجمهور، من خلال تنوع البرامج المقدمة عليها ونقل أهم الأحداث التي يتابعها التونسيين بل العرب في مختلف المناطق، وكان لنقل القناة مباريات كرة القدم الهامة التي يشارك فيها المنتخب أو أحد الفرق التونسية، صدي واسع في البحث المستمر عن تردد القناة وضبطها لمتابعة هذه المباريات.