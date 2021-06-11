"زيزوتيك" يفوز بجائزة مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط

فاز الفيلم الروائي اليوناني "زيزوتيك" بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط، الذي اختتم مساء الخميس دورته السادسة والعشرين التي أقيمت عبر المنصات الإلكترونية بسبب تفشي فيروس كورونا.
والفيلم من إخراج فارديس ماريناكيس، وبطولة الطفل أوجست لامبرو نيغريبونتيس والممثل ديمتريس كزانثوبولوس والممثلة بينيلوب تسيليكا.
ويتناول الفيلم قصة طفل في التاسعة من عمره تتخلى عنه أمه خلال مهرجان للفنون الشعبية فيلجأ إلى الغابة ويسكن في كوخ مع رجل وحيد أبكم لتنشأ ألفة بين الاثنين تجعل منهما أسرة صغيرة.
وفازت الصربية سنيزانا بوغدانوفيتش بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "غرز"، فيما فاز إيفان بارنيف من بلغاريا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الأب"، بحسب وكالة رويترز.
ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة جائزتها الخاصة للفيلم اللبناني "1982"، إخراج وليد مؤنس، بينما ذهبت جائزة العمل الأول للفيلم التركي "التل" إخراج علي أوزيل.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، فاز فيلم "الملكة لير" للمخرجة التركية بيلين أسمر بجائزة أفضل فيلم، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي "قبل زحف الظلام" للمخرج علي الصافي.
وذهبت جائزة لجنة النقاد في المهرجان، التي تحمل اسم الناقد المغربي الراحل مصطفى المسناوي، للفيلم الروائي "غرز"، وهو إنتاج صربي سلوفيني كرواتي مشترك من إخراج الصربي ميروسلاف تيرزيتش.
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