جونسون: العلاقات البريطانية الأمريكية غير قابلة للتدمير

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، على أن العلاقات البريطانية-الأمريكية "غير قابلة للتدمير"، وذلك فى أعقاب أول لقاء له مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، قبل قمة قادة مجموعة السبع التى تبدأ اليوم الجمعة.





وفى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، صباح اليوم الجمعة، قال جونسون إنها "علاقة عميقة وهادفة، ويمكنكم أن تقولوا كما تشاؤون، فهى علاقة غير قابلة للتدمير"، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين "مستمرة منذ فترة طويلة جدًا، ولعبت دورًا مهمًا فى السلام والازدهار فى أوروبا والعالم".

وبحسب "فرانس برس"، فقد ناقش الزعيمين جونسون وبايدن "25 مسألة" بالتفصيل، بما فيها التوتر الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى أيرلندا الشمالية.

وخفض رئيس الوزراء البريطانى من استياء جو بايدن، الفخور بأصوله الإيرلندية، فيما يتعلق بمحاولات لندن إبطال "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، والذى يهدف إلى تجنب عودة الحدود مع أيرلندا، العضو فى الاتحاد الأوروبى، لكنه تسبب فى اضطرابات على صعيد التجارة بين البر الرئيسى لبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

واعتبر جونسون أن بريطانيا والاتحاد الأوروبى وواشنطن و"كل الأطراف لديها مصلحة كبيرة فى التأكد من أننا نحافظ على التناسق الأساسى لاتفاق الجمعة العظيمة" الذى أبرم فى العام 1998، وأنهى الصراع الدموى فى المقاطعة الخاضعة للحكم البريطانى الذى استمر ثلاث عقود.

وتابع جونسون: "أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك".

كذلك أثار رئيس الوزراء المحافظ مع جو بايدن مقتل هارى دان فى حادث سير تسببت فيه زوجة دبلوماسى أمريكى غادرت بريطانيا على وجه السرعة، متذرعة بالحصانة الدبلوماسية.

وأوضح جونسون، أن بايدن "يتابع عن كثب هذه القضية.. كما تعلمون، لديه أسبابه الشخصية للتأثر الشديد بهذه المسألة"، إذ إن الرئيس الأمريكى فقد زوجته الأولى وابنته البالغة من العمر عامًا فى حادث سيارة العام 1972.

وبحسب بوريس جونسون، فإن الصعوبة فى القضية "تكمن فى أن هناك حدودًا لما يمكن للسلطة التنفيذية أن تفعله مع السلطات القانونية والقضائية، لكن الجانبين يعملان معًا".