مقتل 19 شخصًا وإصابة العشرات فى انقلاب حافلة جنوب باكستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير المحلية، قالت الشرطة الباكستانية إن السرعة الزائدة سبب الحادث، لافتة إلى انقلاب الحافلة عندما كانت تسير فى بلدة "خوزدار" النائية، فى إقليم بلوشيستان.

وأشارت التقارير إلى نقل 50 شخصًا على الأقل، معظمهم فى حالة حرجة، إلى المستشفى لتلقى العلاج، وسط توقعات بارتفاع حصيلة القتلى.