للمرة الثانية خلال أسبوعين .. روسيا تجلى 112 شخصا من رعاياها فى غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة "سبوتنيك" الروسية، إن عملية الإجلاء التى تمت عبر طائرتين لـ وزارة الطوارئ الروسية، شملت رعايا من دول الاتحاد السوفيتى السابق من بينهم 11 مواطنا من كازاخستان، و8 من أوكرانيا.
من جانبه، قال جيورجى بوريسينكو، السفير الروسى لدى مصر، لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول إمكانية إجراء إجلاء آخر: "فى الوقت الحالى لا توجد خطط محددة، ولكن بطبيعة الحال، إذا تطور الوضع فى قطاع غزة بالاتجاه السلبى، فإن روسيا مستعدة لبذل كل الجهود اللازمة لمساعدة مواطنيها".
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