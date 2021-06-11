رابط تسجيل الباحثين عن عمل بالكويت إلكترونيًا وحتى 25 شهر يونيو 2021م

رابط تسجيل الباحثين عن عمل بالكويت ، وفق ما تم إعلانه، بدءًا من اليوم الجمعة، الموافق11 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 1 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، من قبل ديوان الخدمة المدنية الكويتي، عبر موقعه الرسمي الإلكتروني تويتر، حيث تم نشر الديوان تغريدة إلكترونية مساء أمس، تعلن عن فتح باب التسجيل للكويتيين، الباحثين عن العمل في دولة الكويت، وفق شروط التسجيل المتعارف عليها، والذي سيستمر بمشيئة الله حتى يوم 25 يونيو القادم للعام 2021م، الموافق 15 من ذي القعدة 1442هـ، مع مراعاة عدم تجاوز المدة المقررة من قبل الديوان، وإلا لن يلتفت للنظر في الطلب المقدم من الباحث عن العمل.

رابط تسجيل الباحثين عن عمل بالكويت

كما وجب العلم، بأن وفق ما أعلنته أيضا وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، أن فتح باب التسجيل، سوف يكون إلكترونيًا فقط، وذلك بسبب جائحة كورونا، التي توجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لتفادي تفشي الوباء، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الكويتية، بالتباعد الاجتماعي، والحفاظ على كافة التدابير الاحترازية، ومن المتعارف عليه أن فتح باب التقديم للبحث عن عمل، غالبًا يتم في شهري مارس أو يونيو من كل عام، لإتاحة الفرصة للخريجين الجدد، البدء في البحث عن عمل، عبر رابط التسجيل الإلكتروني.

أولًا أن يكون المتقدم كويتي الجنسية. كما يجب ألا يقل السن عن 18 عام. كذلك يجب ألا يكون طالب العمل، مسجلًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. شرط ألا يكون المتقدم بالبحث عن عمل، مقيد في الدراسة، في أي من مدارس وزارة التربية، أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم والتدريب، أو جامعة الكويت. كذلك بالنسبة للمستقيلين من الجهاز الحكومي، حملة شهادة الثانوية فأقل، بدون دورة تدريبية مدتها 9 أشهر، يشترط أن يكون مضى سنة كاملة عند التسجيل، عن تركه آخر وظيفة. وفي النهاية بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل، يمكنهم التسجيل بالشروط التالية:

أن تكون أعمارهم تجاوزت 25 عام.

كذلك يكونوا حاصلين على دورة تدريبية من معاهد القطاع الخاص، لا تقل مدتها عن 9 أشهر متواصلة.

المتزوج أو المطلق أو الأرمل ورجال ونساء.

شروط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الباحثين عن عمل بالكويت 2021التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للديوان 2021

في الختام لراغبي التسجيل، وفق شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي ديوان الخدمة المدنية بالكويت.

يلي ذلك القيام بالضغط على أيقونة توظيف.

كذلك الضغط على خانة البحث عن العمل.

يلي ذلك إدخال رقم البطاقة المدنية، ومن ثم الضغط على أيقونة متابعة.

ثم القيام بتعبئة كافة البيانات المذكورة أمامك على الشاشة، والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

في الختام اضغط على أيقونة إرسال، ليتم إرسال طلبك.

أولًا تقديم شهادة المؤهل الدراسي مصدقة. شهادة الخبرة إن وجدت. صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب.

المستندات المطلوبة للتسجيل في ديوان الخدمة المدنية في الكويت