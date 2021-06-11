انتحار شخص بعد قتله اثنين آخرين داخل متجر بولاية فلوريدا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب الشريف فى مقاطعة بالم بيتش، إن "إطلاق النار وقع داخل سوبر ماركت بابليكس فى رويال بالم بيتش، على بُعد 130 كلم شمال ميامى".
وفى بيان عبر "تويتر"، قالت الشرطة إن "عناصر الشرطة عثروا لدى وصولهم إلى موقع الحادث، على 3 أشخاص فارقوا الحياة، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية".
كما أكدت تيرى باربيرا، المتحدثة باسم الشريف فى فلوريدا، أن مطلق النار وجه لاحقًا مسدسه باتجاه نفسه.
وبحسب صحيفة "صن سانتينِل" المحلية، قالت شاهدة عيان، إن "الجميع خرجوا من المتجر راكضين، وبقيت واقفةً فى موقف السيارات أتساءل: ماذا أفعل هنا؟ يُمكن للمهاجم أن يخرج ويُطلق النار علينا".
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