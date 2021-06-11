تحديث اسعار البنزين اليوم في السعودية شهر يونيو 2021 بعد مراجعة ارامكو الشهرية التي دائما ما يترقبها المواطنين والمقيمين في كافة أرجاء المملكة، نتيجة ما يحدثه البنزين في حياة كل شخص سواء كان هذا التغير إيجابي أو سلبي، فجميعنا يعلم أن ارتفاع أسعار البنزين في المملكة يأتي بالسلب علي الكثير من الفئات وخاصة من أصحاب الدخل المنخفض أو من محدوي الدخل أو الفقراء، وذلك لان انخفاض أسعار البنزين ينخفض معها كل شي وارتفاع أسعار البنزين يؤدي أيضا إلي ارتفاع أسعار المنتجات.

يعد جدول الأسعار الجديد للبنزين الأهم في هذه الأوقات ولاسيما بعد رفع الدعم عن الوقود طبقاً للجدول الزمني المعد من قبل الحكومة السعودية، ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق رؤية ومستهدفات المملكة العربية السعودية 2030، وسط ترقب وانتظار يعد الأهم تعلن ارامكوا السعودية عن الاسعار الجديدة للبنزين وخاصة بنزين 91 الذي يعد الأكثر استخداما في السيارات في المملكة.

تبدأ شركة ارامكو السعودية اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 بتحديث سعر لتر البنزين 91 وهو الأكثر استخدما في المملكة، كما تقوم الشركة أيضا بمراجعة سعر لتر البنزين 95 وفقا إلي المتغيرات الناتجة عن العرض والطلب وأسعار النفط العالمي وغيره من الأشياء التي تؤدي إلى تغير أسعار المواد البترولية، ويأتي ضمن المراجعة أيضا والذي يهم أصحاب المصانع بشكل خاص مراجعة سعر الديزل والكيروسين وغاز المسال، بعد هذه المراجعة تبدأ ارامكو بإعلان الأسعار الجديدة، حيث يستمر العمل بهذه لمدة شهر واحد فقط ثم تقوم الشركة بمراجعة الأسعار مرة أخري، وفقا لهذا التعديل الجديد، لذا يمكنكم الإطلاع بعدل تعديلات ارامكو على أسعار البنزين الجديدة اليوم.



اليوم العاشر من شهر يونيو 2021 هو أخر يوم للعمل بالأسعار التي تم تعديلها في العاشر من الشهر الماضي من قبل شركة ارامكو والتي كانت كالتالي:

سعر لتر البنزين 91: (2.08 ريال سعودي).

قيمة سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

بلغ سعر البنزين فئة 95 قيمة: (2.32 ريال سعودي).

سعر غاز المسال: 0.75 ريال سعودي.

قيمة سعر غاز الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

ومع دقات أول أيام الحادي عشر من شهر يونيو 2021 يتم العمل بـ التسعيرة الجديدة لأسعار البنزين، والتي سوف تستمر لمدة 30 يوم، وينتهي العمل بها أيضا يوم العاشر من شهر يوليو 2021 وهذا، طبقا إلي ما حددته الحكومة السعودية، والتي جرت العادة خلال الشهور الماضية أن يتم مراجعة أسعار البنزين كل شهر بدلا من كل أربعة اشهر.

بدأ من اليوم الجمعة الحادي يبدأ المواطنين والمقيمين في السعودية العمل بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي شهدت ارتفاعاً طفيف لا يؤثر كثيراً على المستهلكين وخاصة عند بنزين 95 والذي كان سعر اللتر فيه 2.32 وأصبح الآن 2.33 ريال سعودي، اما عن التغير الذي حدث في أسعار البنزين فئة 91 فشهد إرتفاع كبير نسبياً، حيث كان سعر لتر البنزين 91 قبل التحديث 2.08 وأصبح الآن سعر اللتر 2.18 ريال سعودي، اما عن باقي الأسعار فلم تتغير.

يذكر أن البنزين فئة 91 هو الأكثر استخداما في المملكة العربية السعودية وظل هذا البنزين هو الموجود فقط في المملكة لسنوات طويلة بمفرده، ولكن مع التحديثات الجديدة التي قامت بها شركة أرامكو، استطاعت الشركة أن تقدم فئة جديدة من البنزين أكثر جودة، ولكن أغلب المواطنين والمقيمين لا يستخدمون سوي بنزين فئة 91.

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