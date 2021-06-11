صحيفة أمريكية: روسيا تزود إيران بقمر صناعى متطور قريبًا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الخطة ستقضى بتسليم قمر صناعى روسى الصنع من طراز "كانوبوس-فى"، ومزود بكاميرا عالية الدقة، ويمكن إطلاقه من روسيا فى غضون شهور.

وقالت مصادر لم تكشف "واشنطن بوست" عن هويتهم، إن القمر الصناعى "سيسمح بمراقبة مستمرة للمنشآت من المصافى النفطية فى الخليج العربى والقواعد العسكرية الإسرائيلية إلى الثكنات العراقية التى تستضيف قوات أمريكية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن الدعاية للقمر الصناعى "كانوبوس-فى"، المخصص للاستخدامات السلمية، فإن قادة الحرس الثورى الإيرانى أجروا عدة زيارات لروسيا منذ عام 2018، للمساعدة فى التفاوض بشأن الاتفاق.

وأضافت، أن خبراء من روسيا سافروا إلى إيران خلال الربيع، للمساعدة فى تدريب الطواقم التى ستشغل القمر الصناعى من منشأة مبنية حديثًا قرب كرج إلى الغرب من طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمر الصناعى مزود بأجهزة روسية، "من بينها كاميرا بدقة 1.2 متر، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا بالمقارنة بقدرات إيران الحالية، لكنه لا يزال بعيدًا جدًا عن جودة أقمار التجسس الأمريكية".