جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، إن شركة "أسترازينيكا" حددت المصنع الروسى لإنتاج لقاح "أكسفورد -أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا ورخصت له فى خطاب رسمى، لخدمة دولة الكويت ودول أخرى حددتها الشركة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أوضحت الوزارة فى بيان أن لقاح "أكسفورد" المنتج فى روسيا بترخيص واعتماد من شركة "أسترازينيكا"، وأن عملية التصنيع وجميع الإجراءات تكون بإشرافها كونها المانحة للترخيص. كما أشارت الوزارة إلى أن جميع المصانع التى تنتج اللقاح بترخيص من "أسترازينيكا"، تخضع لنظم رقابية صارمة، للتأكد من تطبيقها المعايير العالمية المعتمدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الكويتية: أسترازينيكا حددت مصنع إنتاج اللقاح للكويت وبعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.