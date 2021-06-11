ظبط تردد قناة التونسية الوطنية 1 الجديد 2021 لمشاهدة مباراة تونس والجزائر في تصفيات كاس العالم 2022

تردد قناة التونسية الوطنية 1، تزايد البحث اليوم عن تردد قناة التونسية الوطنية 1، حيث أن هذه القناة سوف تعمل على نقل المباراة الودية التي سوف تقام بين فريقي منتخب تونس ومنتخب الجزائر وذلك اليوم الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، ولذلك تزايد البحث اليوم عن تردد هذه القناة، وتقام مباراة الغد بين المنتخبين الشقيقين، وذلك في إطار المبارايات التي يقوم بها كلا الفريقين من أجل الإستعداد لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022، وأفضل ما في الأمر أن بطولة كأس العالم القادمة سوف تقام على أرض عربية وهي دولة قطر والتي تستعد منذ فترة لإقامة أقوى بطولة في العالم على ملاعبها.

تردد قناة التونسية الوطنية 1

تقام غدا مباراة تونس والجزائر، ولذلك تزايد البحث عن تردد قناة التونسية الوطنية 1، وهي القناة الناقلة لهذه المباراة الودية، حيث يرغب كلا الفريقين في الاستعداد جيدا من أجل المباريات الخاصة بتصفيات كأس العالم والتي سوف تقام قريبا، وتقوم هذه القناة بنقل المباراة غدا الجمعة الموافق 11 من يونيو، وإليكم تردد القناة ..

تردد القناه : 10873

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 7/8

استقطاب : رأسي

موعد مباراة تونس والجزائر

قدمنا لكم تردد قناة التونسية الوطنية 1 والتي سوف تقوم بنقل مباراة تونس والجزائر، حيث تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت تونس والجزائر، وجدير بالذكر أن منتخب الجزائر قد خاص مباراتين وديتين قبل تلك المباراة للاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهي مباراة الفريق مع منتخب مالي ومنتخب موريتانيا، أما منتخب تونس قد خاض مباراة واحدة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ويستعد الان لخوض مباراته الثانية مع الجزائر في يوم الغد، ويستعد المشجعين لمشاهدة المباراة غدا على القناة التونسية بجودة عالية.