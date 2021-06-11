وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، للاجتماع علنًا بشأن منطقة تيجراى التى مزقتها الصراعات فى إثيوبيا ، حيث يعانى مئات الآلاف من الناس من المجاعة.
وقالت السفيرة الأمريكية: "ما الذى نخاف منه؟ ما الذى نحاول إخفائه؟ فشل مجلس الأمن غير مقبول. لقد عالجنا أزمات أخرى ناشئة من خلال اجتماعات عامة. ولكن ليس مع هذا".
وتابعت توماس جرينفيلد: "أسأل أولئك الذين يرفضون معالجة هذه القضية علنًا: هل حياة الأفارقة غير مهمة؟".
وكانت تقارير حذرت مؤخرًا، من أن الوصول إلى الغذاء أصبح سلاح حرب فى إقليم تيجراى، حيث يواجه مئات الآلاف من الأشخاص المجاعة فى تلك المنطقة الإثيوبية المضطربة.
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، من أن أكثر من 350 ألف شخص يتعرضون لخطر المجاعة فى إقليم تيجراى بعدما شنت الحكومة المركزية بقيادة أبى أحمد، حربًا يغلفها الطابع العرقى ضد سكان الإقليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مجلس الأمن الدولى يبحث الوضع فى تيجراى الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.