عاجل.. مجلس الأمن الدولى يبحث الوضع فى تيجراى الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الأمن الدولى، اليوم الجمعة، قرارًا بعقد جلسة طارئة لبحث الوضع فى إقليم تيجراى الإثيوبى، يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، للاجتماع علنًا ​​بشأن منطقة تيجراى التى مزقتها الصراعات فى إثيوبيا ، حيث يعانى مئات الآلاف من الناس من المجاعة.

وقالت السفيرة الأمريكية: "ما الذى نخاف منه؟ ما الذى نحاول إخفائه؟ فشل مجلس الأمن غير مقبول. لقد عالجنا أزمات أخرى ناشئة من خلال اجتماعات عامة. ولكن ليس مع هذا".

وتابعت توماس جرينفيلد: "أسأل أولئك الذين يرفضون معالجة هذه القضية علنًا: هل حياة الأفارقة غير مهمة؟".

وكانت تقارير حذرت مؤخرًا، من أن الوصول إلى الغذاء أصبح سلاح حرب فى إقليم تيجراى، حيث يواجه مئات الآلاف من الأشخاص المجاعة فى تلك المنطقة الإثيوبية المضطربة.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، من أن أكثر من 350 ألف شخص يتعرضون لخطر المجاعة فى إقليم تيجراى بعدما شنت الحكومة المركزية بقيادة أبى أحمد، حربًا يغلفها الطابع العرقى ضد سكان الإقليم.