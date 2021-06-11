“الإمارات Vs اندونيسيا” تردد قناة ابو ظبي الرياضية الأولى Abu Dhabi sports تصفيات كاس أسيا

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الأولى الناقلة للعديد من المباريات العربية والخليجية وأيضا العديد من المباريات والبطولات العالمية، حيث تقوم القناة الأولى اليوم بنقل المباراة بين فريقين الإمارات وإندونيسيا عبر شاشتها الفضائية والتي تأتي ضمن مباريات تصفيات كاس اسيا المؤهلة لمونديال كاس العالم في قطر المقرر انطلاقه العام المقبل في 2022، وسط استعداد كبير من الفريقين.

تصفيات كاس أسيا 2021

وتأتي قناة ابو ظبي الرياضية الأولى ضمن باقية قنوات أبو ظبي الشاملة التي ازدادت في المتابعات يوما بعد يوم منذ إنشاؤها في تسعينيات القرن الماضي، وارتفعت متابعاتها من الخليج العربي وأيضا باقي الدول العربية وخاصة بعد انتقالها للبث من عدد من الأقمار الصناعية بخاصة الإتش دي عالية الجودة والنقاء لتقوم بالتغطية الأكبر والاشمل في جميع أنحاء العالم.

مباراة الإمارات وإندونيسيا

يلتقي فريقي الغارات وإندونيسيا اليوم في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية من المباريات الخاصة بكاس آسيا حيث تخوض الفرق مبارياتها المؤجلة لتصفيتها للفرق الأعلى في النقاط لتلقي الفرق الفائزة في مونديال 2022 المزمع إطلاقه في قطر العام المقبل، وقد تمرن الفريقين جيدا طوال الفترة الماضية للخروج بالنتائج الأفضل لكل فريق، حيث يسعى الفريق الإماراتي للفوز وخاصة بان المباراة على أرضه ووسط جمهوره بينما يتطلع الإندونيسي على التغلب على نظيره الإماراتي بفوز ساحق وسط جمهوره، ويدخل الإماراتي وصيفا للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر المجموعة الفريق الفيتنامي برصيد 14 نقطة، بينما يدخل الفريق الإندونيسي في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

الساعة 6:45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

الساعة 7:45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

تام الساعة 16:45 بتوقيت جرنتش.

المباراة مباراة الإمارات وإندونيسيا البطولة تصفيات كاس أسيا 2023 الموعد والتوقيت تمام الساعة 6:45 دقيقة بتوقيت القاهرة الملعب استاد الزعبيل في نادي الوصل بدبي القنوات الناقلة قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بتعليق عامر عبد الله وعبد الله السعدي.

توقيت نقل مباراة الإمارات وإندونيسياتردد قناة ابو ظبي الرياضية

تنقل القناة الرياضية الجديدة على عدد من الأقمار وذلك لضمان تغطية أكبر وشمول أكبر للمناطق التي يتم تغطيتها ولضمان صورة عالية الوضوح على وتكون على قمر نايل سات على التردد التالي: