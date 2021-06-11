الآن tharwa.education.gov.dz نتائج الفصل الثاني 2021 موقع ثروة فضاء اولياء التلاميذ لاستخراج النتائج

نتائج الفصل الثاني 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية عن فتحها للموقعالخاص ثروة موقع اولياء التلاميد للتعرف على نتائج الفصل الثاني 2021، فيمكن الآن لكلاً من أولياء الأمور والتلاميذ الدخول الآن بل والإطلاع على كل كشف النقاط وكذلك معدلات التلاميذ الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021، لذا ينبغي على كلاً من الطلاب واولياء الأمور التسجيل في الموقع الخاص بثروة وخطوات التسجيل لدى موقع أولياء الأمور، حيث تعتبر هذا الموقع من أهم وأفضل المنصات الإلكترونية التي قامت باطلاقها وزارة التربية والتعليم الجزائرية في ضوء خدمة التعليم عن بعد وكذلك التعليم الحديث “الرقمي”، حيث يمكن الجميع من الإطلاع على الكشف الخاص بنتائج التعليم المتوسط وكذلك الابتدائي والثانوي بكل محافظات دولة الجزائر يكل يسر وسهولة.

نتائج الفصل الثاني 2021

والآن قد ظهرت نتائج الفصل الثاني 2021 وكذلك الكشوف الخاصة بالنقاط الموجودة على الموقع الخاص بفضاء أولياء التلاميذ ثروة، وقد تم فتح الموقع بعدما انتهى الطلاب من اداء اختبارات التعليم المتوسط الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لعام 2021، ونمتمنى لكم من خلال موقع ثقفني التوفيق والنجاح لكل الطلبة على حد سواء بنين و بنات، كما نوهت الوزارة على ضرورة توفير الشهادة المدرسية لكل التلاميذ، بحيث يتمكن أولياء الأمور من التسجيل لدى موقع فضاء اولياء التلاميذ ثم الدخول للتعرف على معدلات التلاميذ.

خطوات التسجيل للتعرف على نتائج الفصل الثاني 2021

والآن سنتعرف على خطوات التسجيل للتعرف على نتائج الفصل الثاني 2021، كي يتمكن الطلاب من استخراج شهاداتهم.

ادخل إلى رابط موقع فضاء الأtharwa.education.gov.dzولياء.

ثم يقوم الطالب بكتابة البيانات التي يحتاج الموقع الى تسجيل الدخول عن طريقنا تسجيلها وهي الاسم وكلمة المرور.

اذا لم يكن للطالب حساب سابق على الموقع، يجب أن يقوم بإنشاء حساب جديد عن طريق ادخال كافة البيانات المطلوبة منه، وبعد انشاء هذا الحساب، يقوم باتباع نفس الخطوات التي ذكرناها.

يقوم الطالب بالنقر على عرض النتائج.

قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن النتائج، نتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح.