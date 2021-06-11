جدة - نرمين السيد - حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن 30 ألف طفل فى إقليم تيجراى يواجهون خطر الموت جوعًا، بعد حرب عرقية شنتها الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء أبى أحمد، ضد أبناء الإقليم الواقع فى شمال إثيوبيا، حسبما نقلت "العربية".





وحسبما نقلت "أسوشيتيد برس"، أصبح الوصول إلى الغذاء سلاح حرب فى إقليم تيجراى، حيث يواجه مئات الآلاف من الأشخاص المجاعة فى تلك المنطقة الإثيوبية المضطربة. وكشفت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، عن أن أكثر من 350 ألف شخص يتعرضون لخطر المجاعة فى إقليم تيجراى بعدما شنت حكومة أبى أحمد حربًا يغلفها ذات طابع عرقى ضد سكان الإقليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: 30 ألف طفل إثيوبى معرضون لخطر الموت جوعًا فى تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.