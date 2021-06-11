إثيوبيا: مقتل 95 شخصًا من جماعة «أونق شنى» فى عملية أمنية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشرطة الإثيوبية، إن العملية الأمنية نفذتها عناصر الشرطة وقوات العمليات الخاصة فى منطقتى "غوجى وبورينا" بإقليم أوروميا، مؤكدة أنها تمكنت من الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة المستخدمة ووسائل نقل كان يستخدمها مسلحى أونق شنى الإرهابية.
وأشادت مفوضية الشرطة بدور المواطنين فى المنطقة، ومستوى حسهم الأمنى وتعاونهم معها، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك مع شرطة الإقليم.
وكانت الشرطة الإثيوبية صنفت "أونق شنى" كحركة إرهابية فى مايو الماضى، إلى جانب حركة تحرير تيجراى، التى تسكن إقليم تيجراى وشنت ضدها الحكومة الإثيوبية حربًا ذات طابع عرقى فى شمال البلاد.
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