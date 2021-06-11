نجل القذافى يعلن ترشحه للرئاسة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن سيف الإسلام، الذى تلقى علومه فى بريطانيا، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوى خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان ينظر إلى سيف الإسلام القذافى، على أنه خليفة والده فى السابق، مضيفة أنه لم يظهر علناً منذ القبض عليه قبل عشر سنوات فى الصحراء الليبية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن سيف الإسلام تحدث إليهم مباشرة، لتأكيد هويته وللإعلان أنه بخير. كما أوضح التقرير البريطانى أن القذافى كان يتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم بهدف الحصول على دعمهم أثناء عودته إلى الحياة العامة، وذلك على الرغم من أنه لا يزال ملاحقًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتستعد ليبيا حاليًا لإجراء انتخابات ستكون بمثابة انفراجة سياسية، إذ تسلمت سلطة انتقالية منتخبة إدارة شؤون البلاد فى 16 مارس الماضى.