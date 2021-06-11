رابط فضاء أولياء التلاميذ للنتائج كشف نقاط وعلامات الفصل الثاني 2021 وحساب المعدل

فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط الفصل الثاني 2021 ، نتطرق معكم خلال هذا المقال لرصد وتقديم أهم وأخر الاخبار فيما يخص التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على نتائج الفصل الثاني 2021 للمراحل التعليمية المختلفة، حيث يُمكنكم من خلال التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الإطلاع على كشف النقاط ومعرفة نتائج السانكيام 2021 – نتائج البيام 2021 للفصل الدراسي الثاني والتي شارفت أن يتم الإعلان عنها قريباً خلال الأيام الأخيرة من جوان الحالي.

فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت إطلاق فضاء أولياء التلاميذ كشف علامات ونقاط التلاميذ الفصل الثاني 2021 – نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 – نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، وسنتعرف سوياً على طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ نظام معلوماتي ثروة جديد يتيح لأولياء التلاميذ الاطلاع على النتائج المدرسية 2021 لأبنائهم وكذا الاستفادة من خدمات عن بعد من أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية.

رابط فضاء أولياء التلاميذ نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ، من خلال الأرضية الرقمية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية يُمكنكم الاستفادة من بعض الخدمات الإلكترونية للإطلاع على كشف النقاط وعلامات التلاميذ الفصل الثاني 2021 من خلال الفضاء المخصص لأولياء التلاميذ بالإضافة إلى إمكانية إطلاعهم على المعدلات الفصلية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بتشكيل *567# بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة.

التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021

أوضحت وزارة التربية الوطنية خطوات وطريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ والذي انطلق بداية من يوم الخميس 8 مارس الماضي حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط متوسط وابتدائي tharwa education gov dz 2021، وإليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

الدخول لفضاء أولياء عبر الرابط: https://tharwa.education.gov.dz

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع:

كتابة بيانات الولي كما في الصورة:

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب :

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر:

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

اختيار أيقونة على تسجيل جديد

بعد طبع الاستمارة المستخرجة من الموقع ، يتوجه ولي الأمر إلى مؤسسة التمدرس للابن ويقوم بدفع الاستمارة بعد إمضاءها، وبعد الموافقة من طرف مدير المؤسسة سيتحصل الولي على وصل استلام و سيصبح بذلك حسابه مفعل و يمكنه الدخول إليه فقط باستخدام بريده الإلكتروني و كلمة المرور التي اختارها.

ونود أن ننوه على حضراتكم أنه سيتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط الفصل الثاني 2021 ، تزامناً مع بدء الإعلان عن نتائج السانكيام التعليم الابتدائي 2021 – نتائج البيام التعليم المتوسط 2021 الفصل الثاني وذلك خلال الفترة ما بين السابع عشر والعشرين من جوان الحالي.