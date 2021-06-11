استعلام تكافل وكرامة للتعرف على احقية صرف 400 جنية من وزارة التضامن الاجتماعي

استعلام تكافل وكرامة، يبحث جميع المستحقين للحصول على معاش تكافل وكرامة عن استعلام تكافل وكرامة، وكان ذلك بعدما أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي انها قد قامت بتفعيل الرابط الخاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، تسهيلا على المواطنين الحصول على ما يفيدهم من معلومات، حيث قامت وزارة التضامن الإجتماعي بتحديد مجموعة من الشروط،ليتمكن المواطنين الحصول علي معاش تكافل وكرامة، مثل أن يكون القائم على المعاش من اصحاب العمالة الغير منتظمة، او ان تكون ارملة او مطلقة او من ضمن الفئات المستحقة للحصول على المعاش، ويمكن الان للجميع التعرف على موعد استلام المعاش بشكل إلكتروني، وقد جاء هذا ليكون واحدا من الإجراءات الهامة الخاصة بفيروس كورونا، حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين أحد من المواطنين في مكاتب الاستعلام.

استعلام تكافل وكرامة

أصبح من السهل لجميع المواطنين في جميع المحافظات ومن جميع الفئات العمرية القيام باستعلام تكافل وكرامة بشكل إلكتروني، ويكون ذلك عبر الرابط المُحدث الخاص بموقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وعبر بعض البيانات المطلوبة من المواطن، ويمكن بعد ذلك التعرف على الموعد المحدد لصرف المنحة وكيفية استلام المستحقات المالية وقدرها 400 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي وبأمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجدير بالذكر أن صرف المنحة من المقرر أن يكون خلال الأيام القليلة القادمة في ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وغيرها من الأماكن المخصصة لاستلام دفعات المعاش.

في الخطوة الأولى قم بالدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي والذي تمت إضافة خدمة الاستعلام عليه. قم بالضغط على “استعلام تكافل وكرامة 2021” من بين الخيارات العديدة المتواجدة امامك. قم بملئ البيانات المطلوبة أمامك في الخانات المخصصة لها. قم بالضغط على استعلام وستظهر لك جميع البيانات فورًا.

خطوات استعلام تكافل وكرامة يونيو 2021