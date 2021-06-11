أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب 3 آخرين بقصف مدفعي على صعدة، فيما أصيب طفلان بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في حجة خلال الـ24 ساعة الماضية. تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةواصلت قوى العدوان خروقاتها بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيب 3 آخرين بقصف مدفعي على صعدة، فيما أصيب طفلان بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في حجة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 72 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية ، وثلاثة خروقات بقصف مدفعي لعدد 17 قذيفة و60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والجبلية وتحليق ست طائرات تجسسية في أجواء المنظر وكيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية والجاح. وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقتي آل الشيخ والرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة. وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان 14 غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر. وأفاد المصدر بإصابة طفلين إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الفرش بمديرية حرض محافظة حجة، فيما شن الطيران غارة على منطقة بني حسن بمديرية عبس. وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح.

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