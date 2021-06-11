ترامب لبايدن: لا تغفو خلال لقاء بوتين

ترامب لبايدن: لا تغفو خلال لقاء بوتينحث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلفه جو بايدن، بان ألا يغفو خلال اللقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان ترامب: "أتمنى حظا سعيدا لبايدن في محادثاته مع الرئيس بوتين. لا تغفو خلال الاجتماع وانقل له أطيب تمنياتي".

كما نصح ترامب، خلفه جو بايدن، قبل لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن يفعل ما بإمكانه لينال احترام روسيا.

وجاء في البيان: "عندما كنت رئيسا كان لدي اجتماعا ممتازا ومثمرا جداً في العاصمة الفنلندية هلسنكي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وأضاف: "وبالرغم من الأخبار الكاذبة التي صدرت لاحقا حول هذا اللقاء، الولايات المتحدة نالت الكثير، بما فيه احترام الرئيس بوتين وروسيا".

ومن الجدير بالذكر أن ترامب، خلال حملته الانتخابية السابقة، سمى خصمه مرارا بـ"جو النعسان".

ومن المرتقب أن تجري قمة روسيا – الولايات المتحدة في 16 حزيران/يونيو في العاصمة السويسرية جنيف.