قبيل لقاء بايدن وبوتين.. الصين تحث أمريكا وروسيا على حفض ترسانتهما النووية

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الصينى وانج يى، الولايات المتحدة وروسيا إلى خفض ترسانتهما النووية، وذلك قبيل أيام من اجتماع مرتقب للرئيسين الأمريكى جو بايدن، والروسى فلاديمير بوتين، فى جنيف.





وقال وانج، اليوم الجمعة، مخاطبًا مؤتمر الحد من التسليح الذى تدعمه الأمم المتحدة: "أفعال التنمر الأحادية من جانب الولايات المتحدة" هى السبب الجذرى لأزمة إيران النووية. وفى هذا السياق، أشار وزير الخارجية الصينى إلى أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الجارية فى فيينا وصلت إلى مرحلتها الأخيرة"، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية من قبل أطراف النووى المبرم فى 2015، لأجل "إعادة الاتفاق إلى مساره". وكان المبعوث الأمريكى لشؤون نزع السلاح، روبرت وود، قد حث الصين على المشاركة فى محادثات بشأن الحد من المخاطر وتحقيق الاستقرار الاستراتيجى، وأعرب عن أسفه لأن الجهود الأمريكية "قوبلت بالرفض".

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