روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، ارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء فى روسيا إلى خمسة ملايين و180 ألفًا و454 حالة مؤكدة منذ بدء الجائحة. كما أعلن فريق العمل الحكومى المكلف بمكافحة فيروس كورونا فى روسيا، إن 396 شخصًا توفوا جراء الإصابة بالفيروس خلال اليوم السابق، ما يرفع حصيلة وفيات الوباء على المستوى الوطنى إلى 125.674 وفاة.

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