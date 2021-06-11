الأمن العراقى يضبط 4 منصات صواريخ كانت معدة لاستهداف قاعدة بلد الجوية

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقارير عراقية، يأتى ضبط منصات الصواريخ بعد يومين من قصف صاروخى استهدف القاعدة الموجودة بمحافظة صلاح الدين. وكانت ثلاثة صواريخ من نوع "كاتيوشا"، استهدفت قاعدة بلد الجوية العسكرية، ما أدى إلى إصابة موقع لشركة أمريكية مختصة بصيانة طائرات "إف 16".

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