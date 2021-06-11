نتائج البكالوريا 2021 موعد ظهور نتائج البكالوريا وخطوات الاستعلام عنها الكترونياً

نتائج البكالوريا 2021، يرغب الطلاب في المغرب الان في معرفة نتائج البكالوريا 2021، حيث أن الطلاب قد انتهوا منذ فترة من أداء الامتحانات، وينتظرون النتائج الان وسط الشعور بالكثير من القلق والتوتر، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم المغربية الرابط الالكتروني الرسمي الذي يستطيع أي طالب من خلاله الحصول على نتائجه كاملة، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتائج الدور الاول لهذا العام وبعدها يتم الإعلان عن نتائج الدور الثاني، ولكن الطلاب يبحثون عن النتائج من الآن راغبين في الاستعلام عنها والاطمئنان عليها، وقد سهلت الوزارة هذا الأمر على جميع الطلاب، فهم الان ليسوا في حاجة إلى أن يقوموا بالذهاب على مدارسهم للتعرف على النتائج، ولكن فقط يقوموا بزيارة الموقع الذي حددته الوزارة من خلال المنزل.

موعد نتائج البكالوريا 2021

لا يزال البحث مستمر عن نتائج البكالوريا 2021، والتي قد تم تحديد الموعد الخاص بها، والذي سوف يتم فيه ظهور نتائج الدور الاول والثاني، حيث من المفترض أن تظهر نتيجة الدور الاول في يوم 18 يوينو الجاري، على أن تظهر نتيجة الدور الثاني في يوم 12 من شهر يوليو القادم، وذلك من خلال الرابط الذي أطلقته الوزارة وهو رابط رسمي سوف يتم نشر النتائج من خلاله وقت ظهورها.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021

يستطيع كافة طلاب الثانوية العامة والطالبات في المغرب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية ..