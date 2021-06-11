الآن للمواطن والمقيم افتح حسابك أونلاين لدى مصرف الراجحي

الآن للمواطن والمقيم يستطيعوا فتح حساب جاري أونلاين لدى مصرف الراجحي، دون الحاجة إلى بذل أى مجهود وبدون تضيع أى وقت، مصرف الراجحي بالسعودية من أهم وأكبر المصارف، والذى يسعى دائماً لتوفير الخدمات المصرفية الجديدة، ويسعى أيضاً لتوفير الحلول التمويلية المختلفة والأفضل، كل ذلك كان وراء سبب ثقة العملاء في مصرف الراجحي بكل فروعة ، سواء داخل أراضي المملكة أو فروع مصرف الراجحي بالدول العربية.الآن للمواطن والمقيم افتح حسابك أونلاين
وفر مصرف الراجحي خدمة جديدة ، وهي أن العملاء سواء العملاء السعوديين أو المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، يستطيعوا فتح حساب لدى مصرف الراجحي من خلال الإنترنت وعن طريق الهاتف، دون الحاجة إلى زيارة أى فرع من فروع مصرف الراجحي ، كل ما على العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي بالمملكة، ثم فتح حساب جاري، ثم من خلال هذا الحساب يستطيع العملاء إدارة أموالهم دون أى جهد.طريقة فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي
هناك خطوات بسيطة وسهلة وسريعة، يستطيع من خلال تلك الخطوات البسيطة، أن يفتح العملاء حساب لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، دون زيارة أحد فروع مصرف الراجحي، ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تلك الخطوط
- يقوم العميل بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي بالسعودية.
- ثم يبدأ المتقدم فى ملئ النموذج الإلكتروني لفتح حساب.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل.
- تسجيل كل البيانات الخاصة بالعميل.
- بعد استكمال عملية الفتح، سوف تصل للمتقدم رساله على الهاتف.
يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فتح حساب أونلاين لدى مصرف الراجحي، بعد توافر الشروط التالية
- توفير الهوية الوطنية للسعوديين، والهوية للمقيم.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18عام للبالغين، ويشترط أن لا يقل عن 15 عام للقاصرين.
- يشترط أن يكون العنوان الوطني ليس به خطأ.
- ويستطيع العميل الإطلاع على باقي الشروط ، من خلال الدخول على رابط فتح الحساب أونلاين لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.
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الآن للمواطن والمقيم يستطيعوا فتح حساب جاري أونلاين لدى مصرف الراجحي، دون الحاجة إلى بذل أى مجهود وبدون تضيع أى وقت، مصرف الراجحي بالسعودية من أهم وأكبر المصارف، والذى يسعى دائماً لتوفير الخدمات المصرفية الجديدة، ويسعى أيضاً لتوفير الحلول التمويلية المختلفة والأفضل، كل ذلك كان وراء سبب ثقة العملاء في مصرف الراجحي بكل فروعة ، سواء داخل أراضي المملكة أو فروع مصرف الراجحي بالدول العربية.الآن للمواطن والمقيم افتح حسابك أونلاين
وفر مصرف الراجحي خدمة جديدة ، وهي أن العملاء سواء العملاء السعوديين أو المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، يستطيعوا فتح حساب لدى مصرف الراجحي من خلال الإنترنت وعن طريق الهاتف، دون الحاجة إلى زيارة أى فرع من فروع مصرف الراجحي ، كل ما على العميل الدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي بالمملكة، ثم فتح حساب جاري، ثم من خلال هذا الحساب يستطيع العملاء إدارة أموالهم دون أى جهد.طريقة فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي
هناك خطوات بسيطة وسهلة وسريعة، يستطيع من خلال تلك الخطوات البسيطة، أن يفتح العملاء حساب لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، دون زيارة أحد فروع مصرف الراجحي، ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تلك الخطوط
- يقوم العميل بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي بالسعودية.
- ثم يبدأ المتقدم فى ملئ النموذج الإلكتروني لفتح حساب.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل.
- تسجيل كل البيانات الخاصة بالعميل.
- بعد استكمال عملية الفتح، سوف تصل للمتقدم رساله على الهاتف.
يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، فتح حساب أونلاين لدى مصرف الراجحي، بعد توافر الشروط التالية
- توفير الهوية الوطنية للسعوديين، والهوية للمقيم.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18عام للبالغين، ويشترط أن لا يقل عن 15 عام للقاصرين.
- يشترط أن يكون العنوان الوطني ليس به خطأ.
- ويستطيع العميل الإطلاع على باقي الشروط ، من خلال الدخول على رابط فتح الحساب أونلاين لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.
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