كشف نقاط الفصل الثاني دورة 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ برقم التسجيل وزارة التربية الوطنية

موقع فضاء أولياء التلاميذ من أهم كلمات البحث الآن في الجزائر من قبل الطلاب، فهو المنصة الرقمية الرسمية والمعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر لاستخراج كشف النقاط للتلاميذ في المراحل الثلاث للتعليم الأساسي، ” الابتدائي، المتوسط، الثانوي”، المنصة تقدم العديد من الخدمات للتلاميذ وأولياء الأمور حيث أن ولي الأمر يمكنه متابعة أبنه في المؤسسة التعليمية، ومعرفة سلوكه في المدرسة عن طريق معلمه وأتاحت المنصة عملية التواصل المباشر بين المعلم وولي الأمر، ويمكن من خلالها سحب وطباعة كشف النقاط وأيضاُ تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، مثل معرفة المقررات الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، وفيما يلي طريقة أستخراج النقاط لدورة 2021 بسهولة عبر المنصة.

أستخراج كشف النقاط عن طريق موقع فضاء أولياء التلاميذ

البحث عن الدرجات والاطمئنان عن النتيجة هو الشغل الشاغل الآن وللحصول على النتيجة أتبع الخطوات التالية.

الدخول على رابط tharwa.education.gov.dz .

. تسجيل الدخول.

النقر على نتائج كشف النقاط.

تحديد المرحلة التعليمية.

سحب كشف النقاط وطباعته.

يمكن أولياء الأمور من متابعة مستويات أبنائهم ومدى تحصيلهم في المدارس. سهل التواصل بين المعلم وبين ولي الأمر لما فيه مصلحة الطالب وكشف أوجه القصور عند التلاميذ لإباءهم. مكن التلميذ من معرفة المواد الأساسية والرسمية المعتمدة من الوزارة. الحصول على كشف النقاط الرسمي المعتمد من وزارة التربية الوطنية دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدرسة. مكن الطالب من التواصل مع معلمه في أي وقت لشرح أي درس غير واضح للتلميذ عبر الموقع.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع فضاء أولياء التلاميذ

الدخول إلي البوابة الإلكترونية للموقع على شبكة الإنترنت. الضغط على تسجيل جديد. تسجيل البيانات المطلوبة في الاستمارة الموجودة على الموقع. تسجيل البيانات المطلوبة من التلميذ أو ولي الأمر الراغب في الدخول. في حال أن الأب الراغب في الدخول يسجل بياناته الشخصية المطلوبة ثم الضغط على أيقونة الأبناء المتمدرسين. أضغط على تسجيل دخول ثم أدخل بيانات ألابن بدقة. أضغط على أيقونة طباعة الاستمارة وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح على الموقع الخاص بفضاء التلاميذ.

طريقة دخول فضاء أولياء التلاميذ