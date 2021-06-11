تقدم المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية خدمة حاسبة الراتب التقاعدي للمواطنين بمختلف فئات عملهم وتخصصاتهم وذلك عبر البوابة الإلكترونية للموقع الخاص بها علي الإنترنت ، ويسعى العديد من الموظفين بالدولة للحصول علي راتب تقاعدي كافي لتغطية احتياجاتهم المادية في فترة ما بعد انتهاء مدة خدمتهم بالعمل ، وللحفاظ علي المستوي المعيشي الذي لطالما تعودوا عليه في سنين عمرهم ، والراتب التقاعدي احدي خطط أي موظف لمجابهة متطلبات الحياة عن سن المعاش من تربية أولاد ومصاريف دراسة ونفقات منزل وأكل وفواتير وغيرها ومن خلال مقالنا اليوم نعرض لكم طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين ، والاشتراطات الخاصة بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة أيضاً ويمكنكم معرفة طريقة تحديث بيانات حساب معاش الضمان. طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين تقدم المؤسسة العامة للتقاعد أمثلة تدريبية علي طرق احتساب راتب التقاعد وفق مجموعة من العوامل مثل : النسبة الخاصة بتراكم عدد سنوات الخدمة لصاحب الطلب.

القيمة الأخيرة للراتب الشهري لصحب المعاش بنسبة 2 إلي 2.5 بالمائة من القيمة.

يتم وضع نسبة عدد السنوات الفعلية للعمل والراتب الشهري للعامل بما لا يتعدى الـ 80 بالمائة من المعاش المستحق.

وذلك علي أن تكون الحسبة الإجمالية للمعاش المستحق للعامل وفق برامج معدة إلكترونياً بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة.

تكون قيمة المعاش الشهري مكون من معاش أساسي بنسبة 65 بالمائة من قيمة آخر راتب شهري أثناء العمل + معاش تكميلي ودعم حكومي بنسبة 12.5 بالمائة.

يتم صرف المعاش للعامل عند بلوغ عدد خمسة عشر عاماً بالخدمة ويضاف إلي ذلك نسبة 2 بالمائة عن كلة عام خدمة إضافي فوق الـ 15 عام بشرط ألا تتعدي النسبة الإجمالية قيمة الـ 95 بالمائة لمن بلغ 30 عام من الخدمة. الاشتراطات الخاصة بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة الاشتراطات الخاصة بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة وضعت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الاشتراطات للحصول علي معاش مثل : علي العامل أن يتم مدة خدمة تتراوح بين عامين إلي خمسة أعوام لدي صاحب العمل.

في حال قام العامل بتقديم استقالته وعندها يستحق ثلث القيمة الخاصة بالمكافأة.

العامل الذي أتم مدة خدمة من خمسة إلي ما دون العشر سنوات ، يستحق عن تلك المدة قيمة ثلثي مكافأة.

من أتم مدة عشرة سنوات فأكثر، يستحق عنها قيمة مكافأة كاملة.

تحدد قيمة نصف شهر عن كل عام خدمة في مدة ما دون الخمس سنوات إذا انهي صاحب العمل عقد العامل أو انتهت مدة العقد قبل ذلك. ورابت الضمان الاجتماعي أحد موارد دخل المتقاعد بالمملكة ويمكن التعرف علي أنواعه من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي. الوسوم

تقدم المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية خدمة حاسبة الراتب التقاعدي للمواطنين بمختلف فئات عملهم وتخصصاتهم وذلك عبر البوابة الإلكترونية للموقع الخاص بها علي الإنترنت ، ويسعى العديد من الموظفين بالدولة للحصول علي راتب تقاعدي كافي لتغطية احتياجاتهم المادية في فترة ما بعد انتهاء مدة خدمتهم بالعمل ، وللحفاظ علي المستوي المعيشي الذي لطالما تعودوا عليه في سنين عمرهم ، والراتب التقاعدي احدي خطط أي موظف لمجابهة متطلبات الحياة عن سن المعاش من تربية أولاد ومصاريف دراسة ونفقات منزل وأكل وفواتير وغيرها ومن خلال مقالنا اليوم نعرض لكم طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين ، والاشتراطات الخاصة بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة أيضاً ويمكنكم معرفة طريقة تحديث بيانات حساب معاش الضمان. طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين تقدم المؤسسة العامة للتقاعد أمثلة تدريبية علي طرق احتساب راتب التقاعد وفق مجموعة من العوامل مثل : النسبة الخاصة بتراكم عدد سنوات الخدمة لصاحب الطلب.

القيمة الأخيرة للراتب الشهري لصحب المعاش بنسبة 2 إلي 2.5 بالمائة من القيمة.

يتم وضع نسبة عدد السنوات الفعلية للعمل والراتب الشهري للعامل بما لا يتعدى الـ 80 بالمائة من المعاش المستحق.

وذلك علي أن تكون الحسبة الإجمالية للمعاش المستحق للعامل وفق برامج معدة إلكترونياً بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة.

تكون قيمة المعاش الشهري مكون من معاش أساسي بنسبة 65 بالمائة من قيمة آخر راتب شهري أثناء العمل + معاش تكميلي ودعم حكومي بنسبة 12.5 بالمائة.

يتم صرف المعاش للعامل عند بلوغ عدد خمسة عشر عاماً بالخدمة ويضاف إلي ذلك نسبة 2 بالمائة عن كلة عام خدمة إضافي فوق الـ 15 عام بشرط ألا تتعدي النسبة الإجمالية قيمة الـ 95 بالمائة لمن بلغ 30 عام من الخدمة. الاشتراطات الخاصة بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة الاشتراطات الخاصة بالحصول علي مكافئة نهاية الخدمة وضعت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الاشتراطات للحصول علي معاش مثل : علي العامل أن يتم مدة خدمة تتراوح بين عامين إلي خمسة أعوام لدي صاحب العمل.

في حال قام العامل بتقديم استقالته وعندها يستحق ثلث القيمة الخاصة بالمكافأة.

العامل الذي أتم مدة خدمة من خمسة إلي ما دون العشر سنوات ، يستحق عن تلك المدة قيمة ثلثي مكافأة.

من أتم مدة عشرة سنوات فأكثر، يستحق عنها قيمة مكافأة كاملة.

تحدد قيمة نصف شهر عن كل عام خدمة في مدة ما دون الخمس سنوات إذا انهي صاحب العمل عقد العامل أو انتهت مدة العقد قبل ذلك. ورابت الضمان الاجتماعي أحد موارد دخل المتقاعد بالمملكة ويمكن التعرف علي أنواعه من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

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