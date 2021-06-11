تعديلات قانون العمل السعودي ونظام مكتب العمل 1442،نظام العمل داخل المملكة العربية السعودية هو القانون الذي ينظم ويرتب العلاقة التشريعية بين العامل وصاحب العمل، سواء كان عامل سعودي أو وافد اجنبي، ويعتبر سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية من اكبر الأسواق العالمية التي تعمل على استقطاب العديد من العمال ومختلف الجنسيات، وينظم حق العامل في أعطاؤه مستحقاته في نهاية الخدمة، وعدم التعمد على الأضرار بصاحب العمل والمنشأة التي يعمل بها، إذا أرادت تطبيق قانون من القوانين واليات الجزاء المخالفة أي من الأحكام التي يشملها ونجد أن القانون يشمل تلك العقوبات وتطبيقها على المخالف، تتكون التعديلات المقترحة من 29 مادة بالإضافة إلى أضافه مادة جديدة لم تكن مقترحه قبل ذلك في نظام العمل تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

حيث نجد الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يرغبون في معرفه التعديلات الجديدة بعد الموافقة عليها من جانب مجلس الوزراء السعودي وتشمل التعديلات 1442 الأتي.

الانتقال الوظيفي بين منشآت القطاع الخاص. الحصول على الخروج والعودة للعامل أسرته. يجب ألا تقل نسبه العمال السعودين داخل المؤسسة عن 75% من مجموع العمالة، وفى حاله عدم توافر الكفاءات والمهارات تقلل هذه النسبة مؤقتا. تأشيرة الخروج النهائي للعامل وأسرته.

اهم التعديلات في نظام العمل السعودي الجديد1442المواد المتوقع تعديلها في نظام العمل الجديد

تتعدد التعديلات نظام العمل من حيث حقوق العمال من أصحاب العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل نوضح اهم المواد التي تم تعديلها.

الفقرة الأولي من المادة 39 ،المتعلقة بعدم العمل لغير الكفيل واتباع الاجرءات النظامية المقررة، أن يترك صاحب العمل عامله يرحل للعمل في مكان اخر. المادة 37 من قانون العمل المتعلقة بعقود العمل الغير محددة، هي تنص على أن يكون عقد العمل غير ألسعودي مكتوب ومحدد، وتعتبر رخصه العمل هي مدة العقد. العمل لتجديد العقد على شكل سنوي. أن يتكلف صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي،ورسوم الإقامة ورخصه العمل،ورسوم تغير المهنة وتذكرة عودة العامل إلى موطنه. يجب على العامل أخطار صاحب العمل كتابه بترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يوما. يجب على صاحب العمل أخطار العامل بتركه للعمل بمدة لاتقل عن 60 يوما.

التعويض المتوقع للعامل المتضرر من إنهاء عقد العمل السعودي

حيث نصت المادة 77 من نظام العمل السعودي المترتب على إنهاء عقد العمل ونصت على الأتي.