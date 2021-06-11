وزير الدفاع الماليزى يعلن تمديد الإغلاق العام فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع فى ماليزيا، إسماعيل صبرى يعقوب، اليوم الجمعة، تمديد قيود الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين، لمواجهة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.





وفى بيان رسمى، اليوم، قال يعقوب، إن "العمل سيستمر بالمرحلة الأولى من قيود الإغلاق حتى 28، بدلاً من 14، من يونيو الجارى"، موضحًا أن قرار تمديد قيود الإغلاق يأتى فى الوقت الذى تواصل فيه البلاد تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة إصابة يومية بالفيروس.

وكانت ماليزيا قررت العودة إلى قيود الإغلاق الصارمة هذا الشهر، بعدما تجاوزت الإصابات اليومية بالفيروس حاجز الـ 9 آلاف حالة فى نهاية مايو، الأمر الذى تسبب فى ضغط على موارد المستشفيات فى البلاد.

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإنه يمكن للقطاعات الأساسية فقط العمل فى ظل تمديد قيود الإغلاق التى دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجارى، بينما يستمر التباعد الاجتماعى، ويقتصر تنقل الأفراد على دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات ما يعادل 6.2 ميل.

وكان وزير الصحة الماليزى آدم بابا، حذر يوم الثلاثاء الماضى، من أن "حالات الإصابة اليومية لا تزال أعلى من عتبة 4 آلاف، التى حددتها الحكومة لإنهاء الإغلاق".