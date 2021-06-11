بايدن يستقبل المستشارة الألمانية فى البيت الأبيض منتصف يوليو

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سوف يجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى البيت الأبيض يوم 15 يوليو المقبل.





وفى بيان لها، أوضحت المتحدثة جين ساكى، إن زيارة ميركل "ستؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وألمانيا". وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن لقاء زعماء البلدين يتباحث بشأن "التزامهما بالتعاون الوثيق بشأن سلسلة من التحديات المشتركة، بما فى ذلك إنهاء جائحة فيروس كوفيد 19، ومواجهة خطر تغير المناخ، وتعزيز الازدهار الاقتصادى والأمن الدولى، استنادًا إلى قيمهما الديمقراطية المشتركة". ويأتى الإعلان عن اللقاء بعد توتر فى العلاقات بين واشنطن وبرلين فى أعقاب تقارير كشفت عن تجسس الولايات المتحدة والدنمارك على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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