وزير الخارجية البريطانى: وحدة المملكة المتحدة غير قابلة للتفاوض

وفى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز"، قال وزير الخارجية البريطانى: "نحن لا نفاوض أو نساوم على وحدة وسلامة أراضى المملكة المتحدة، سواء كانت إقليمية أو دستورية أو تعلقت بالوحدة والسلامة الاقتصادية للمملكة المتحدة"، مؤكدًا أن "هذا ليس مطروحًا على الطاولة، غير قابل للتفاوض".
وتطالب لندن الاتحاد الأوروبى بمرونة أكبر فى تطبيق إجراءات جمركية جديدة فى إيرلندا الشمالية، الأمر الذى يشكل مصدر توتر فى المقاطعة البريطانية.
وبحسب "فرانس برس"، تم التفاوض على هذه الإجراءات فى إطار اتفاق بريكست الذى وقعته حكومة بوريس جونسون فى 2019، إلا أنه تسبب بتوتر كبير فى المقاطعة البريطانية، إضافة إلى اضطراب التجارة مع جزيرة بريطانيا، وإثارة غضب الوحدويين الموالين للتاج البريطانى.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قال أمس الخميس، إن لندن ليست "جدية" فى مراجعة الاتفاقات التى وقعت فى ديسمبر الماضى. وقال قبل أن يتوجه إلى كورنويل لحضور قمة مجموعة السبع "ليس هناك أى شىء لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه".
وقال دومينيك راب: "أعتقد أن الكرة الآن فى ملعب الاتحاد الأوروبى"، مضيفًا "نتفهم ما قاله الفرنسيون وهذا يجب أن يدفع العقول فى المفوضية فى بروكسل إلى تبنى نهج أكثر براجماتية ومرونة".
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