نيجيريا: مسلحون يقتلون طالبًا ويخطفون 12 أشخاص فى هجوم على كلية للفنون

جدة - نرمين السيد - وقال صامويل أروان، مفوض الأمن الداخلى بولاية كادونا، إن مسلحين هاجموا المقر الرئيسى لكلية نوهو بامالى للفنون التطبيقية فى زاريا بولاية كادونا فى وقت متأخر أمس الخميس، حيث أطلقوا النار بشكل عشوائى، وخطفوا اثنين من الأساتذة وثمانية طلاب.

وأضاف أروان، أن طالبين نيجيريين تعرضا لإطلاق نار، ما أسفر عن وفاة أحدهما ونُقل الآخر للمستشفى للعلاج.

ومن جانبه، قال أليو كوفا، رئيس فرع اتحاد الأكاديميين العاملين فى كليات الفنون التطبيقية، إن اثنين من الأساتذة ونحو عشرة طلاب اختطفوا، لافتًا إلى أن الخاطفين لم يطلبوا أى فدية حتى الآن.