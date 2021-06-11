نتائج فضاء اولياء التلاميذ الفصل الدراسي الثاني 2021 وخطوات الاستعلام عبر موقع ثروة

نتائج فضاء اولياء التلاميذ الفصل الدراسي الثاني 2021، بعد ما اعلنت وزاره التربيه الوطنيه الجزائريه صباح اليوم أن نتائج جميع الصفوف في المرحله الابتدائيه المرحله المتوسطه اصبحت متاحه بدأ بالبحث ملايين الطلاب واولياء الامور عن نتائج فضاء اولياء التلاميذ الفصل الدراسي الثاني 2021، وكان ذلك يتمكن الجميع من الحصول على نتائج الخاصه به جميع المواد العلميه جميع الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراء احترازية مشددة خوفًا من تفشي فيروس كورونا، حيث ان النتائج من المقرر أن تصدر هذا العام بشكل إلكتروني لمواكبة العصر الحديث، وايضًا لإكمال رؤية 2030، والجدير بالذكر أن هناك آلاف الطلاب قد تمكنوا من الحصول على النقاط الخاصة بهم بشكل إلكتروني، عبر الموقع الخاص بوزارة التربية الوطنية الجزائرية، وقد كانت النتائج متوافرة على الموقع اليوم الجمعة والذي يوافق 11 يونيو 2021، وللتعرف على النتائج تابعوا موقعنا ثقفني.

نتائج فضاء اولياء التلاميذ الفصل الدراسي الثاني 2021

يمكن الان لجميع الطلاب في جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة أن يقوموا بالتعرف على نتائج فضاء اولياء التلاميذ الفصل الدراسي الثاني 2021، حيث انه هو الموقع الوحيد المعتمد الذي صدرت من خلالة نتائج الطلاب وهو “فضاء اولياء الامور الجزائر”، ولا يمكن التعرف على النتائج عبر أي وسيلة أخرى غير الوسائل الالكترونية، ويكون ذلك حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين الطلاب واولياء امور الطلاب، تابعو الفقرة القادمة لمعرفة خطوات الاستعلام عن النتائج.

في الخطوة الأولى قم بالدخول إلى رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ.

قم بالدخول إلى الموقع وكتابة كلمة السر واسم المستخدم.

اضغط على “نتائج الطلاب” ثم اكمل البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع البيانات اضغط على استعلام وستصدر لك النتيجة فورًا.

الاستعلام عن نتائج فضاء اولياء التلاميذ الفصل الدراسي الثاني 2021