تردد قناة عمان الرياضية الجديدة HD على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مباراة أفغانستان وعمان

تردد قناة عمان الرياضية يبحث جميع محبي ومشجعي رياضة كرة القدم داخل القارة الأسيوية اليوم على تردد قناة عمان الرياضية، حيث تقوم القناة بنقل العديد من أهم مباريات كرة القدم التي تقام على الساحة الآسيوية الآن، سواء في الدوريات المختلفة لدول قارة آسيا، أو في المسابقات العالمية الكبرى المقامة داخل القارة أو التي من المقرر أن تشارك بها، واليوم سوف نتعرف على جميع المعلومات الترددية الخاصة بها، والتي من خلالها يمكنكم الاستمتاع بالبث الحي والمباشر لها، بأفضل صورة وصوت وجودة عالية الدقة، تابعوا معنا.

تردد قناة عمان الرياضية

نطلعكم اليوم على أحدث تردد قناة عمان الرياضية والتي من المقرر أن تقوم بنقل واحدة من أهم مباريات تصفيات قارة آسيا للمشاركة في كأس العالم 2021، والتي سوف تقام غداً الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر يونيو لعام 2021، والتي سوف تكون بين منتخب دولة افغانستان والمنتخب العماني، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة وعشر دقائق مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة هـ، من التصفيات التي تقام حالياُ داخل القارة الآسيوية، وسوف يتم نقل المباراة مباشرة في بث حي، ويقوم بالتعليق على المباراة ومتابعة التحيلي في الاستديو التحليلي باقة من أشهر معلقي كرة القدم في آسيا.

تردد قناة عمان الرياضية الجديدة HD

يمكنك الآن أن تقوم بضبط تردد قناة عمان الرياضية على جهاز الريسيفر الخاص بك، والحصول عليها بمنتهى السهولة.

اسم القناة: قناة عمان الرياضية.

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12111.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

كما يمكنكم الحصول عليها عبر القمر الصناعي عرب سات على المعلومات التالية.