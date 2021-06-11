عاجل: كشف النقاط عبر موقع فضاء الأولياء دورة 2021 tharwa.education.gov.dz

إعلان نتائج نهاية مرحلة التعليم الابتدائي عبر موقع فضاء الأولياء دورة 2021، حيث انتهى طلبة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2020-2021م يوم 2 جوان الجاري، وقد استغرق الاختبار يوم واحد فقط وذلك كما اعلن الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

موقع فضاء الأولياء دورة 2021

انتهي طلبة الشهادة الابتدائية بالجزائر من أداء اختبارات نهاية العام الدراسي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 2 جوان 2021، ومنذ الانتهاء من أداء الامتحانات والتلاميذ وأولياء الأمور في بحث مستمر عن نتائج التلاميذ عبر موقع فضاء الأولياء.

وقد بلغ عدد المترشحين لامتحانات مرحلة نهاية التعليم الابتدائي 853391 طالب وطالبة منهم 436469 من الطلبة الذكور وعدد 416922 طالبة، وذلك كما جاء في البطاقة الفنية الخاصة بالامتحانات المدرسية لدورة 2021م.

رابط فضاء الأولياء للنتائج

وكما جاء في البطاقة الفنية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن فور انتهاء الطلبة من الاختبارات سيتم تصحيح وتدقيق أوراق الطلبة في جميع المواد الدراسية، وذلك لإعطاء كل تلميذ حقه من الدرجات، وسيتم ذلك في عدد 62 مركزا للتصحيح، وتم فتح المراكز للتصحيح يوم 7 جوان وسيتم غلقها يوم 17 جوان 2021 تمهيدا لإعلان النتائج.

يمكن لأولياء التلاميذ معرفة نتائج أبناؤهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ والتسجيل به.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة وإتمام الإجراءات خطوة خطوة والتأكد من البيانات أنها صحيحة.

الحصول على كشف النقاط لجميع المواد الدراسية للتلميذ عبر الموقع.

سنوافيكم بكل ما هو جديد ويخص نتائج الطلبة والطالبات في الجزائر فور الإعلان عن أي مستجدات عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.