كيفية تحديث التأهيل الشامل 2021 وشروط استحقاق الدعم

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بإطلاق برنامج التأهيل الشامل، وهو أحد أبرز البرامج الاجتماعية التي استهدفت بعض الفئات من أصحاب الإعاقات بالمملكة، لتقوم بتقديم الدعم المادي لتلك الفئات ولذويهم، وتقوم الوزارة من خلال البرنامج، بتقديم الدعم المادي، بجانب فرصة الالتحاق بمراكز التأهيل التابعة لحكومة المملكة، بعد استكمال إجراءات التسجيل وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وتحديث التأهيل الشامل من أهم الإجراءات التي يجب على المستفيدين من المسجلين بالبرنامج القيام بها، لضمان استمرار الاستفادة من الدعم المقدم.تحديث التأهيل الشامل
تتيح وزارة العمل بالمملكة للمستفيدين المسجلين ببرنامج التأهيل الشامل، الذي يتم تنظيمه من وزارة الموارد البشرية والتنمية، إمكانية تحديث بيانات المستفيد المسجل بالبرنامج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- قم من النافذة الرئيسية بالدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية
- قم من الخدمات المطروحة بالنقر على خدمات وكالة الرعاية
- قم بالنقر على الاستعلام عن الإعانة المالية
- ستقوم المنصة بفتح نافذة جديدة يطلب خلالها إدخال بعض البيانات
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من رقم المستفيد ورقم الهوية
- قم بتحديد نوع الإعاقة التي يعاني منها المستفيد وأدخل رمز التحقق الظاهر أمامك
- قم بالنقر على عرض
- انتظر حتى تقوم المنصة بعرض جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد المسجل بالبرنامج
- قم من النافذة بالنقر على تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل
- قم بإجراء تعديلات على البيانات التي ترغب في تحديثها
- قم بمراجعة البيانات للتأكد من دقتها
- قم بعد الانتهاء بالنقر على إرسال الطلب
- ستصلك رسالة بعد مراجعة الطلب تخبرك بإتمام عملية التحديث بنجاح.
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بالإعلان عن مجموعة الشروط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل بالبرنامج وضمان الأهلية، حيث تقوم الوزارة بتحديد نتيجة قبول الطلب بناء على توافر الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم مصاب بإعاقة تمنعه من العمل.
- يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم للتسجيل 45 عام.
- تقوم الوزارة في بعض الحالات بتجاهل الشرط السابق.
- يجب تقديم إثبات أن الراتب الشهري للأعزب 2500 ريال وللمتزوج 3000 ريال.
- يجب أن يكون المتقدم مسجل لدى الوزارة
- يجب أن يقوم المتقدم بالخضوع للجنة تقييم الإعاقة التابعة للوزارة
- لا يجب أن يكون المتقدم للتسجيل من المستفيدين من خدمات الإيواء التي توفرها الوزارة.
- يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.
الوسوم
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بإطلاق برنامج التأهيل الشامل، وهو أحد أبرز البرامج الاجتماعية التي استهدفت بعض الفئات من أصحاب الإعاقات بالمملكة، لتقوم بتقديم الدعم المادي لتلك الفئات ولذويهم، وتقوم الوزارة من خلال البرنامج، بتقديم الدعم المادي، بجانب فرصة الالتحاق بمراكز التأهيل التابعة لحكومة المملكة، بعد استكمال إجراءات التسجيل وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وتحديث التأهيل الشامل من أهم الإجراءات التي يجب على المستفيدين من المسجلين بالبرنامج القيام بها، لضمان استمرار الاستفادة من الدعم المقدم.تحديث التأهيل الشامل
تتيح وزارة العمل بالمملكة للمستفيدين المسجلين ببرنامج التأهيل الشامل، الذي يتم تنظيمه من وزارة الموارد البشرية والتنمية، إمكانية تحديث بيانات المستفيد المسجل بالبرنامج بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط منصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- قم من النافذة الرئيسية بالدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية
- قم من الخدمات المطروحة بالنقر على خدمات وكالة الرعاية
- قم بالنقر على الاستعلام عن الإعانة المالية
- ستقوم المنصة بفتح نافذة جديدة يطلب خلالها إدخال بعض البيانات
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من رقم المستفيد ورقم الهوية
- قم بتحديد نوع الإعاقة التي يعاني منها المستفيد وأدخل رمز التحقق الظاهر أمامك
- قم بالنقر على عرض
- انتظر حتى تقوم المنصة بعرض جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد المسجل بالبرنامج
- قم من النافذة بالنقر على تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل
- قم بإجراء تعديلات على البيانات التي ترغب في تحديثها
- قم بمراجعة البيانات للتأكد من دقتها
- قم بعد الانتهاء بالنقر على إرسال الطلب
- ستصلك رسالة بعد مراجعة الطلب تخبرك بإتمام عملية التحديث بنجاح.
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بالإعلان عن مجموعة الشروط التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل بالبرنامج وضمان الأهلية، حيث تقوم الوزارة بتحديد نتيجة قبول الطلب بناء على توافر الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم مصاب بإعاقة تمنعه من العمل.
- يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم للتسجيل 45 عام.
- تقوم الوزارة في بعض الحالات بتجاهل الشرط السابق.
- يجب تقديم إثبات أن الراتب الشهري للأعزب 2500 ريال وللمتزوج 3000 ريال.
- يجب أن يكون المتقدم مسجل لدى الوزارة
- يجب أن يقوم المتقدم بالخضوع للجنة تقييم الإعاقة التابعة للوزارة
- لا يجب أن يكون المتقدم للتسجيل من المستفيدين من خدمات الإيواء التي توفرها الوزارة.
- يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية.
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