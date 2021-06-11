نصر الله: من الممكن التفاوض مع إيران لشراء نفطها بالليرة اللبنانية

دوت الخليج :- قال أمين عام جماعة حزب الله في لبنان حسن نصر الله، إن الجماعة يمكنها شراء شحنات من إيران على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية إذا استمر النقص في الوقود في لبنان.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "روتيرز" عن خطاب تلفزيوني لنصر الله قال فيه إنه بخير، مضيفا أن الإنسان يمرض ويصيبه التعب أحيانا.

كان نصر الله قد بدا في حالة صحية غير جيدة في خطابه الماضي في 25 مايو، وظل يسعل طوال الوقت، لكنه قال بعد ذلك إنه كان يعاني من الحساسية وليس من أي شيء خطير.

وقال نصر الله في إشارة إلى ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير الذي كان يشي بإصابته بمرض خطير "في ناس موتونا وفي ناس بدأوا يبحثون عن خليفة".

ويقود نصر الله جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران منذ نحو ثلاثة عقود، محولا إياها من أحد فصائل الحرب الأهلية في لبنان إلى جماعة تسببت في كثير من أزمات لبنان الإقليمية.

ووافق الرئيس اللبناني ميشال عون أمس على قرض استثنائي بما يصل إلى 300 مليار ليرة (200 مليون دولار) لشركة الكهرباء التابعة للدولة حتى تستورد الوقود اللازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات.

يعاني لبنان أزمة مالية شديدة بسبب ديون ثقيلة تراكمت عليه منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990، مما جعل البلاد تواجه صعوبات لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة لتغطية نفقات الوقود وغيره من الواردات الأساسية.

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