الصحة اليمنية تندد باستهداف ميليشيا الحوثى للطواقم الطبية

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الصحة العامة والسكان فى اليمن، اليوم الجمعة، باستهداف ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران للطواقم الطبية والإسعافية، وذلك فى أعقاب الهجمات الإرهابية التى استهدفت الأحياء السكنية والمدنيين فى مدينة مأرب، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 35 مدنيًا، بينهم نساء.





وفى بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الجمعة، قالت وزارة الصحة اليمنية "إن استهداف سيارة اسعاف وطواقم طبية شاركت فى اسعاف ضحايا الهجمات الإرهابية، أدى إلى إصابة أحد الكوادر الإسعافية وخروج سيارة إسعاف عن الخدمة بشكل كلى". وأضاف البيان: "إن استهداف الطواقم الطبية والاسعافية من قبل مليشيا الحوثى بشكل مباشر، وتكرار هذا الاستهداف، عمل إرهابى وحشى وإمعان فى الجريمة، ونهجًا مليشياويًا دأبت عليه مليشيا الحوثى بعد كل جريمة مروعة". كما أشار البيان إلى أن مجموعات الحوثى الميليشياوية مستمرة فى استهداف المنشآت الصحية وتدمير قطاع الصحة منذ انقلابها.

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