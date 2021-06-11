شهر التمويل من الراجحي برسوم إدارية مسترده وبأقل نسبه ربح وبطاقه مدي مجانا

شهر التمويل من الراجحي من اهم البرامج التي اطلقها مصرف الراجحي حديثا بالمملكة العربية السعودية والتي اعلن عنها المصرف عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن المصرف اعلن أيضا علي بعض الخدمات والتمويلات عبر الصفحة الرسمية أيضا مثل كيفيه فتح محفظه ماليه أو التمويل الشخصي من الراجحي بالإضافة إلي عديد من الخدمات والتمويلات التي يقدمهم المصرف، وسوف نشرح لكم برنامج شهر التمويل الجديد بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

شهر التمويل العقاري

اعلن مصرف الراجحي عن مميزات برنامج شهر التمويل العقاري والتي تكتمن في الأتي:

هامش ربح تنافسي ومنخفض.

فترات سداد مريحه وسهله تثل إلي 35 سنه.

النسبة السنوية معدلها يبدأ من 3.81%.

المنتج بدون رسوم التقييم والرسوم الإدارية.

كيفيه حصول شهر التمويل العقاري

كما اعلن المصرف عن الوسائل التي يمكن طلب المنتج من خلالها وهي عن طريق الأتي:

زياره احد فروع المصرف الموجودة بالمملكة. عن طريق الاتصال علي رقم المصرف الخاص وهو 8001241222. كما يمكن التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

كما اعلن المصرف أيضا من ضمن برنامج شهر التمويل وهو شهر التمويل الشخصي أيضا والذي من اهم مميزاته:

هامش الأرباح تنافسيه ومنخفضه.

فترات سداد ميسره قد تصل إلي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي للتمويل الشخصي تبدأ من 1.43% ولسداد المديونية معدل النسبة يبدأ من 91.%.

شهر التمويل العقاري بدون رسوم إدارية.

كيفيه حصول شهر التمويل الشخصي

اعلن مصرف الراجحي عن كيفيه الحصول علي شهر التمويل الشخصي عن طريق تطبيق الراجحي موبايل، واعلن أيضا المصرف عن بداية العرض من بداية يونيو.

أحكام وشروط الاسترداد النقدي

كما اعلن عن بعض الشروط في عروض التمويل الشخصي للاسترداد النقدي للرسوم الإدارية وهي كالاتي:

يتم تطيق عرض الاسترداد النقدي للرسوم لمنتجات التمويل ولكن بشرط يجب أن يكون لديه أي بطاقه ائتمانيه من الراجحي.

يضاف مبلغ السوم للاسترداد النقدي في خلال سبعه أيام إذا كان يحمل بطاقه من المصرف أيضا.

يتم إضافة المبلغ عبر البطاقة الائتمانية المفعلة وغير متأخرة في السداد.

يجب التأكد من سريان البطاقة حتي 31 يوليو للحصول علي الاسترداد.

والجدير بالذكر أيضا شهر تمويل السيارات التي اعلن عنه المصرف وعن مميزاته الفريدة وهي:

البرنامج متاح بدفعه أولي والفعه الأخيرة تصل إلي 40%.

لا يوجد رسوم إدارية.

أقساط شهريه متيسره ومنخفضه وفتره سداد تصل إلي 60 شهر.

معدل النسبة السنوية للتامين تبدأ من 4.71%.

كيفيه حصول شهر تمويل السيارات

كما اعلن المصرف عن طرق الحصول علي تمويل شهر السيارات عن طريق القنوات الأتية:

الذهاب إلي أي فرع من فروع المصرف بالمملكة.

يمكن الاتصال علي رقم 8001241222.

كما يمكن التقديم الكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للمصرف.

معدل النسبة السنوي APR

كما أن مصرف الراجحي اعلن أيضا علي النسبة السنوي وهو معدل الخصم للقيمه الحالية للأقساط المستحقة تمثل الإجمالي من مبلغ السداد المستحق وتكون مساويه لقيمه الدفعات لمبلغ التمويل المتاح للعميل، كما اعلن المصرف أيضا عن التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل تكون أول دفعه متاحه للعميل، حيث أن معدل النسبة السنوي يتغير بناء علي تغير قيمه التمويل وتاريخ استحقاقه والخاضعة للتقييم الائتماني الخاصة للعميل، كما أوضح أيضا المصرف مده التأخير والتي تكون مده العقد المتفق عليه الطرفين الذي يوضح تاريخ بداية وانتهاء العقد.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قمنا بشرح برنامج الشهر الجديد من مصرف الراجحي الذي يقدمه لجميع مواطنين المملكة العربية السعودية كما أن البنك اعلن عن باقة من العروض التي يقدمها إلي مواطنين المملكة السعودية والتي تهدف إلي رقي حياه المواطن السعودي ومساعدته علي تخطي حياته اليومية والتي تساعده في سد دين أيضا أو قضاء حاجه مهمه.