انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الجمعة، قمة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمنتجع كورنوال غربى إنجلترا، وسط تصميم على تأكيد وحدتهم فى مواجهة الأزمات العالمية بدءا بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح لوباء كورونا.





وأشاد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بأول قمة يعقدها قادة مجموعة السبع بحضور شخصى منذ نحو عامين، مشيرا إلى "فرصة هائلة" لبدء التعافى من أزمة كوفيد. وأكد فى مستهل الجلسة الأولى لاجتماع القادة ضرورة تحقيق مزيد من المساواة فى العالم مستقبلا. وأضاف "علينا التأكد عندما نتعافى بأن نتقدّم ونعيد البناء بشكل أفضل. لدينا فرصة هائلة للقيام بذلك كمجموعة السبع". وتابع: "علينا التأكد عندما نتعافى بأن نتقدم ونعيد البناء بشكل أفضل. لدينا فرصة هائلة للقيام بذلك كمجموعة السبع"، حسبما نقلت "فرانس برس". وشدد على أن "مجموعة السبع" موحدة فى رؤيتها حول الاقتصاد، وكذلك الأمر بالنسبة لقضية تغيّر المناخ. ويتوقع جونسون أن توافق "مجموعة السبع" خلال قمتها على التبرع بلقاحات واقية من كوفيد-19 بقيمة مليار دولار للدول الأفقر، والمساعدة فى تطعيم سكان العالم بحلول نهاية العام المقبل.

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