الاتحاد الأوروبى يعفى الحاصلين تطعيم كورونا من الحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، على إعفاء الحاصلين على تطعيمات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من الحجر الصحى عند سفرهم لقضاء عطلة الصيف داخل دول التكتل.





وحسبما نقلت التقارير، أوصى سفراء دول الاتحاد الأوروبى بالتوقف عن إخضاع الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا قبل 14 يوما على الأقل من سفرهم، لاختبار كورونا، أو إجراءات الحجر الصحى، وهى التوصية التى تأتى قبل أيام قليلة فقط من بداية العمل بالشهادة الرقمية للحاصلين على اللقاح ضد كورونا فى دول الاتحاد بدايةً من 1 يوليو المقبل.

كما جاء فى توصية دول الاتحاد الأوروبى أنه سيتعين على عدد أقل من غير المطعمين، الخضوع للحجر الصحى، حيث يمكن أن يُطلب من القادمين من منطقة مصنفة "حمراء داكنة"، عالية الخطورة، عزل أنفسهم وإجراء اختبار كشف الفيروس لدى وصولهم.

كذالك، يمكن طلب إجراء اختبار قبل أو بعد الوصول بالنسبة للقادمين من دول أخرى غير المصنفة عالية الخطورة.

وتمثل الشهادة الرقمية دليلاً تعترف به دول الاتحاد الأوروبى بشكل متبادل، إذ تظهر حصول صاحبها على اللقاح، أو خضوعه لاختبار كشف الفيروس أو تعافيه منه.