بساكى: الدراما فى عهد ترامب تشبه تلك الموجودة فى مسلسل صراع العروش

جدة - نرمين السيد - وأشارت بساكى لصحيفة Financial Times إلى وجود تسريبات سياسية فى عهد ترامب، أكثر مما هو موجود الآن، بسبب الاقتتال الداخلى بين مسؤولى الإدارة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت أن العديد من موظفى البيت الأبيض الحاليين لديهم تاريخ طويل من العمل مع الرئيس جو بايدن، "وقد خلق ذلك نوعا مختلفا من الأجواء فى الجناح الغربى"، مبينة أن "الثقافة الموجودة حاليا فى البيت الأبيض هى، إلى حد كبير، أن تبقى رأسك منخفضا وتذهب إلى العمل وتكون جزءا من الفريق".

لكن فى حين أنه قد يكون هناك عدد أقل من التسريبات مقارنة بعهد ترامب، فقد تعرض بايدن لانتقادات لعدم تواصله مع وسائل الإعلام مثل سلفه، وقد عارضت بساكى هذه الفكرة، مؤكدة أن بادين يخطط لعقد المزيد من المؤتمرات الصحفية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقالت: "إنه بايدن يستمتع بالأخذ والرد بينه وبين الصحافيين، أكثر من معظم الرؤساء تقريبا فى التاريخ الحديث، وذلك من حيث تكرار عدد المرات التى يستجيب فيها لأسئلة المراسلين"، مضيفة: "بايدن أجاب على الأسئلة التى صاح بها الصحفيون 77 مرة على الأقل فى أول 100 يوم له فى المنصب".