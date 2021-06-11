تعرف على الحالات التd تجيز لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي

وثيقة التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية من أكثر عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، فقد أوضح مجلس الضمان الصحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم 4 حالات تجيز لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي، وأوضح الضمان الصحي، أنه في حال تطلبت الحالة الصحية للمؤمن له أو أحد أفراد أسرته التنويم في المستشفى، فإن وثيقة التأمين تغطي تكاليف الإقامة للمريض ومرافق واحد له حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني وأشار إلى أن غير مسموح بازدواجية التأمين الصحي، و«يلزم بأن يكون لكل مؤمن له (مستفيد) تأمين واحد فقط.

حالات إلغاء التأمين الصحي:

وقال المجلس إنه يمكن إلغاء الوثيقة في الحالات التالية:

الوفاة. انتقال العامل إلى عمل جديد. تغيير شركة التأمين. الخروج النهائي بالنسبة للعمالة الوافدة.

حق الموظف في التأمين:

وذكر المجلس في حديثه إن الموظف يستطيع في حال عدم التأمين عليه أو على أي من أفراد أُسرته، أو في حال تمت مشاركته في دفع أقساط التأمين من تقديم شكوى ضد صاحب العمل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقر المجلس ويتم التعامل مع الشكاوى بسرية تامة إذ يتم التواصل مع صاحب العمل دون الإفصاح عن هوية صاحب الشكوى.

حدود منافع التغطية التأمينية:

ومن الجدير بالذكر أن وثيقة التأمين الصحي تغطي كافة النفقات العلاجية عدا التحديدات والاستثناءات المشار إليها في الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتكون التغطيات في حدود منافع الوثيقة الموحدة وهي كالتالي: