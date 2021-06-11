شحن جواهر فري فاير FREE FIRE عن طريق ال ID بالفيزا او فودافون بطريقة سهلة

طرق شحن جواهر فري فاير، تعد لعبة FREE FIRE من افضل الألعاب القتالية المميزة، وهي مثل لعبة ببجي موبايل، وجميع اللاعبين يبحثون عن طريقة صحيحة وامنه ورغم أن طرق الشحن كثيرة ومتنوعة، فنقدم لكم افضل طرق شحن جواهر للحصول علي ماسات فري فاير، ويمكنك الاستفادة من الجواهر لاستكمال مراحل اللعب، والدخول أجواء المنافسة والاستفادة من الحصول علي المهام والهدايا والمكافآت والسكنات، وأصبحت لعبة FREE FIRE من افضل الألعاب القتالية علي الساحة، لما يوجد بها من أكشن واثارة وحماس ويلعبها ملايين اللاعبين.

شحن جواهر فري فاير

نقدم إليكم افضل طريقة للحصول علي جواهر فري فاير، من خلال الدخول علي الموقع الرسمي للعبة Garena free fire، التي يمكنك إضافة جواهر عن طريق ال ID الخاص باللاعب من خلال الدخول إلى موقع جاينا الرسمي shop2game، والذي يمكنك من خلالة تحديد اللعبة ثم اتباع الخطوات التالية.

خطوات شحن فري فاير

تعتبر جواهر فري فاير مهم جدا للحصول علي الأسلحة والجلود والاسكنات والملابس والشخصيات المميزة، ولا يمكن الحصول عليها من خلال الشراء من الموقع الرسمي، أو من خلال الحصول عليها من متجر اللعبة الذي يقدم العديد من الخصومات والهدايا المميزة.

ادخل علي الموقع الرسمي للشحن shop2game.

يجب عليك اختيار لعبة فري فاير.

يتم تسجيل الدخول بالضغط علي معرف اللاعب.

ثم الضغط علي اشحن الآن، واختيار الوسيلة.

تحدد الكمية المطلوبة التي تريد شحنها.

والضغط علي كلمة موافق.

لقد أتاحت لعبة فري فاير لعملائها للحصول علي المزايا والهدايا بداخل اللعبة.

يمكنك أن تحصل علي بطاقة النخبة VIP.

هذه البطاقة سوف تتيح لك 10000 جوهرة.

ويمكنك الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي من خلال الترقيات اسفل الشاشة.

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