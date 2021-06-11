تقديم اعتراض حساب المواطن توفر المملكة العربية السعودية إلى المواطنين تقديم اعتراض عدم حصول المواطنين على دعم حساب المواطن الذي يقدم إلى أصحاب الدخول غير ثابتة ومحدودة الدخل، وهو الدعم الشهري الذي يتوفر تحت مجموعة من الشروط والمعايير، ويمكن من خلال الموقع الرسمي لهذا البرنامج أن يقدم المواطن اعتراض على عدم قبوله في دعم حساب المواطن.

شروط تقديم الاعتراض

حتى يتمكن المواطن من تقديم شكوى في برنامج حساب المواطن لابد من أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط أهمها:

أن يمتلك الحساب الشخصي على برنامج حساب المواطن.

يتأكد الشخص أنه من ضمن الأشخاص المستفيدين من دعم حساب المواطن قبل أن يقوم بتقديم الشكوى.

أن يكون المواطن متأكد من أن المبلغ الذي يتواجد في حسابه الخاص بحساب المواطن مطابق للمبلغ الذي يتواجد على موقع حساب المواطن.

يكون المواطن ملم بان التابعين له في الدعم لهم الأهلية في الاستفادة من هذا البرنامج.

وبعد أن تتوفر جميع الشروط التي تحدثنا عنها في هذا المقال يكون من حق المواطن أن يقوم بتقديم الشكوى ، والنظر فيها من قبل الجهات المختصة، وسرعة الرد على المواطن.

خطوات تقديم اعتراض حساب للمواطن

حتى يتمكن المواطن من الاعتراض على حقه في الحصول على دعم برنامج حساب المواطن لابد أن يتبع الخطوات الآتية:

يدخل المواطن على رابط موقع حساب المواطن من خلال الرابط الرسمي له.

يقوم بالدخول إلى الموقع ويختار بعد هذا الشكوى.

يضغط على كلمة شكوى، ويقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه حتى يتمكن من تقديم الشكوى بالشكل الصحيح.

يحضر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منه.

بعد أن يقوم بكتابة الشكوى يضغط بعد هذا على تقديم الشكوى.

بالنسبة إلى الأفراد الذين تقبل الشكوى منهم سوف يتم وضع المبلغ الخاص بالدعم الذي يستحقونه من خلال موقع حساب المواطن.

في نهاية هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن تقديم اعتراض حساب المواطن نكون قد شرحنا لكم جميع النقاط الهامة في هذا الموضوع بالتفصيل، وهي مفهوم اعـتراض حساب المواطن، وشروط التقديم على شكوى حـساب المواطن.